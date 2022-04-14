В САТОБ состоится премьера концертной программы «Музыка и живопись – грани прекрасного» 

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15 апреля в 18.30 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича состоится премьера концертной программы «Музыка и живопись – грани прекрасного» в рамках реализации одноименного социального культурно-просветительского проекта.

Проект реализуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» (г. Москва). Партнером театрального проекта выступил Фонд поддержки и развития искусства и культуры «ТЕ-АРТ» (г. Самара).

В рамках проекта создана тематическая программа в исполнении артистов оперной и балетной труппы в сопровождении видеоконтента, сформированного из картин известного самарского художника, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, члена Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП (ЮНЕСКО), профессора Юрия Ивановича Филиппова (1927-2012). В программе примут участие студенты Самарского хореографического училища. В постановку войдут фрагменты опер и балетов текущего репертуара театра.

Живопись Юрия Филиппова зазвучит, а музыка великих композиторов – Петра Чайковского, Цезаря Пуни, Николая Римского-Корсакова и других – обретёт форму и цвет.

Проект готовился в сотрудничестве с вдовой художника Тамарой Сергеевной Филипповой. Знаменательно, что этот год – юбилейный для Юрия Филиппова (в 2022 году исполняется 95 лет со дня рождения художника), сообщает пресс-служба САТОБ.