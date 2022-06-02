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В САТОБ состоится премьера балета «Дон Кихот Ламанчский»

2 июня 2022 14:45
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Новый «Дон Кихот Ламанчский» в САТОБ — попытка воссоздать образ спектакля 1900 года и в полной мере воплотить эстетику эпохи модерна, такой важной и близкой нашему городу.

1 июля 2022 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится премьера балета «Дон Кихот Ламанчский» на музыку Людвига Минкуса. Это один из немногих больших классических балетов Мариуса Петипа, родившихся не в Петербурге, а в Москве, в Большом театре. Балетоведы называют его визитной карточкой московского балета. За полтора века «Дон Кихот» был показан на сцене Большого театра почти тысячу раз, заслужив восторг поколений зрителей.

Долгой жизнью этот балет во многом обязан Александру Горскому, который заново поставил этот спектакль в Большом театре в 1900 году. Балетмейстер, всегда стремившийся добиться художественной правды, хотел создать такой балет, в котором бы пантомима и танец естественным образом перетекали бы друг в друга и были бы неразрывно связаны с чувствами героев.

Передать все особенности эпох и наций, воплощаемых на сцене, невозможно без участия изобразительного искусства. Для постановки «Дон Кихота» Александр Горский привлек художников-станковистов Александра Головина и Константина Коровина, которые задали новый стандарт живописного оформления балетного спектакля. Как и декорации, разнообразны и практически достоверны были выразительные, красочные костюмы, созданные по примерам национальных испанских нарядов.
В истории Самарского театра было 6 постановок «Дон Кихота». Последний раз этот балет появлялся на сцене в 86-м театральном сезоне 2016/17.

Новый «Дон Кихот Ламанчский» в САТОБ — попытка воссоздать образ спектакля 1900 года и в полной мере воплотить эстетику эпохи модерна, такой важной и близкой нашему городу. За эту задачу взялся заслуженный артист России, художественный руководитель балета Самарского театра Юрий Бурлака, известный в мире театра как балетный архивист и постановщик классических балетов. К счастью, время сохранило старые эскизы и монтировочные снимки сцены. На основе этих материалов современными мастерами Альоной Пикаловой и Татьяной Ногиновой воссозданы и декорации, и костюмы. Хореография же дошла до нас в непрерывной традиции с самого 1900 года.

Основой сюжета и поводом для танцев стал эпизод из многочисленных приключений хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского – история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете – Гамаш) с красавицей Китерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль). И Дон Кихот в спектакле – далеко не главный герой, его роль – пантомимная, а все танцевальные свершения отданы другим персонажам.

Искрометный и солнечный «Дон Кихот» станет настоящим праздником для самарских зрителей.
Премьерные показы пройдут 1, 2 и 3 июля 2022 года, начало в 18:30 (12+).
Билеты доступны к приобретению по Пушкинской карте.

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