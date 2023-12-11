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Театральную и развлекательную музыку Оффенбах начал писать почти сразу после окончания Парижской консерватории.
В САТОБ состоится первый новогодний  театрализованный концерт «Ах, Оффенбах!» 22 декабря
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В САТОБ состоится первый новогодний  театрализованный концерт «Ах, Оффенбах!» 22 декабря

11 декабря 2023 19:04
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Театральную и развлекательную музыку Оффенбах начал писать почти сразу после окончания Парижской консерватории.

22 декабря в 19.00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича будет представлен первый новогодний  театрализованный концерт «Ах, Оффенбах!».

 Основоположник жанра оперетты, блестящий фельетонист, «один из величайших сатириков в истории музыки», автор «того самого» канкана – все это Жак Оффенбах!

Театральную и развлекательную музыку Оффенбах начал писать почти сразу после окончания Парижской консерватории. А в 1855 году он открыл собственный театр Bouffes-Parisiens, где был директором, композитором, режиссером и дирижером. Именно здесь состоялась премьера его оперетты «Орфей в аду» со знаменитым инфернальным канканом.

Оффенбах поднял жанр оперетты на новый уровень, расширил его художественный диапазон и привнес в него сатирический контекст. Даже известные мифологические и исторические сюжеты у композитора деформируются и становятся хлесткой пародией на циничное и развращенное общество современной ему Второй империи.

Оперетты Оффенбаха, остроумные и жизнерадостные, наполненные красочной музыкой, до сих пор не теряют своей популярности. Среди его самых известных произведений – «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Перикола», «Муж за дверью» и другие. Классикой стала и «лебединая песня» Оффенбаха – опера «Сказки Гофмана».

Театрализованный концерт «Ах, Оффенбах» станет прекрасным новогодним подарком нашим зрителям. В программе прозвучат самые известные арии и дуэты из оперетт композитора в исполнении солистов театра:


Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»

Песенка Гофмана из оперы «Сказки Гофмана»

Дуэт Гофмана и Антонии из оперы «Сказки Гофмана»

Дуэт мухи и Эвридики из оперетты «Орфей в аду»

Куплеты Елены из оперетты «Прекрасная Елена»

Трио Менелай, Агамемнон, Калхас из оперетты «Прекрасная Елена»

Куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана»

Дуэт Розиты и Сюзон из оперетты «Ключ на мостовой или муж за дверью»

Ария Мартена из оперетты «Ключ на мостовой или муж за дверью»

Куплеты Генерала Бума из оперетты «Герцогиня Герольштейнская»

Рондо Герцогини из оперетты «Герцогиня Герольштейнская»

Итальянское трио из оперетты «Званый ужин с итальянцами»

Куплеты Маркизы из оперетты «Парижская жизнь»


Новогодний театрализованный концерт «Ах, Оффенбах!» на Малой сцене театра пройдет 22, 23, 24, 27, 28, 29 декабря. Начало в 19:00, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

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