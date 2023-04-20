В САТОБ состоится Отчетный концерт Детской центральной хоровой школы

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24 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится Отчетный концерт Детской центральной хоровой школы.

Концерт состоит из 2-х отделений с антрактом. Общая продолжительность мероприятия – 1 час 40 минут.

I отделение:

Выступления всех хоровых коллективов школы (хор первоклассников «Искорки», младший хор «Радость», образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus»). Прозвучит классическая и современная хоровая музыка.

II отделение:

Концертная программа «Сказочный город ОПЕРА и его достопримечательности»: прозвучат сцены из опер Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка» и кантата П.И. Чайковского «Природа и любовь».

В программе принимают участие образцовый художественный коллектив хор «Ventus» и солисты:

Анастасия Вечеркина – меццо-сопрано (САТОБ);

Федор Шинкевич – тенор (САТОБ);

Людмила Щанкина – сопрано, (Московский музыкальный театр «Амадей»);

Светлана Ковтун – сопрано (Самарская государственная филармония).

Информация о коллективах-участниках:

Хор первоклассников «Икорки» (хормейстер – Зиновьева С.Н., концертмейстер – Федорова И.В.) – самый младший коллектив школы.

Младший хор «Радость» – коллектив, объединяющий учащихся 2, 3, 4 классов (хормейстер – заслуженный работник культуры Самарской области Ерастова С.П., концертмейстер – Расторгуева И.В.

Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» – ведущий коллектив школы, состоит из обучающихся 5-9 классов (хормейстер – заслуженный работник культуры Самарской области Ерастова С. П., концертмейстер – Федорова И. В.). В творческой биографии хора – постоянное участие в оперном репертуаре Самарского академического театра оперы и балета, в спектаклях, поставленных силами Детской центральной хоровой школы, а также большое количество выступлений на самых разных концертных площадках. Хор «Ventus» имеет награды международных хоровых фестивалей и конкурсов, среди которых Золотой диплом Открытого чемпионата III Европейских хоровых Игр и серебряная медаль Гран-При наций (2017, Рига), 1 место в VI Детско-юношеском чемпионате мира (2019, Санкт-Петербург), 1 место в I Международном конкурсе искусств «Покрова на Неве» (Санкт-Петербург, 2020), 1 место в XIV Международном конкурсе-фестивале духовной музыки «Silver bells» (Даугавпилс, Латвия, 2022), I место во II Всероссийском открытом хоровом конкурсе-фестивале им. И.В. Рогановой «Радуга» (2023, Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО