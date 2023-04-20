В САТОБ состоится Отчетный концерт Детской центральной хоровой школы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Благоустройство мемориала провели активисты местного отделения «Единой России и сотрудники администрации.
В посёлке Междуреченск привели в порядок монумент «Вечная память»
В основе концепции марафона — современная Россия, страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас.
Студенты самарских вузов примут участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые»
Путь в профессию открывает выставка «Лаборатория будущего» национального проекта «Образование».
В Самаре стартовал новый сезон Всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее»
Проведено 793 официальных региональных спортивных соревнований, а также 167 международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий.
По итогам 2022 года спортсмены Самарской области завоевали более 2300 медалей
На субботнике жители могут также принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства.
Всероссийский субботник пройдет во всех уголках региона 22 апреля
В программе мероприятия – концерт национальных башкирских самодеятельных коллективов Самары и Самарской области.
В Самаре пройдет ежегодный областной башкирский праздник «Карга туй»
За 2022-2023 год прошло 23 конкурса, в которых приняли участие более 600 педагогов.
В Самаре наградили победителей конкурсов профмастерства «Лидер образования городского округа Самара – 2023»
Сегодня в России отмечается День донора. Для сотрудников Сбера это регулярное мероприятие, которое проводится несколько раз в год.
Тысячи сотрудников Сбера поддерживают донорское движение в России
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.05
EUR 89.37
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В САТОБ состоится Отчетный концерт Детской центральной хоровой школы

20 апреля 2023 14:35
110
Прозвучит классическая и современная хоровая музыка.

24 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится Отчетный концерт Детской центральной хоровой школы.

Концерт состоит из 2-х отделений с антрактом. Общая продолжительность мероприятия – 1 час 40 минут.

I отделение:

Выступления всех хоровых коллективов школы (хор первоклассников «Искорки», младший хор «Радость», образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus»). Прозвучит классическая и современная хоровая музыка.

II отделение:

Концертная программа «Сказочный город ОПЕРА и его достопримечательности»: прозвучат сцены из опер Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка» и кантата П.И. Чайковского «Природа и любовь».

В программе принимают участие образцовый художественный коллектив хор «Ventus» и солисты:

Анастасия Вечеркина – меццо-сопрано (САТОБ);

Федор Шинкевич – тенор (САТОБ);

Людмила Щанкина – сопрано, (Московский музыкальный театр «Амадей»);

Светлана Ковтун – сопрано (Самарская государственная филармония).

Информация о коллективах-участниках:

Хор первоклассников «Икорки» (хормейстер – Зиновьева С.Н., концертмейстер – Федорова И.В.) – самый младший коллектив школы.

Младший хор «Радость» – коллектив, объединяющий учащихся 2, 3, 4 классов (хормейстер – заслуженный работник культуры Самарской области Ерастова С.П., концертмейстер – Расторгуева И.В.

Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» – ведущий коллектив школы, состоит из обучающихся 5-9 классов (хормейстер – заслуженный работник культуры Самарской области Ерастова С. П., концертмейстер – Федорова И. В.). В творческой биографии хора – постоянное участие в оперном репертуаре Самарского академического театра оперы и балета, в спектаклях, поставленных силами Детской центральной хоровой школы, а также большое количество выступлений на самых разных концертных площадках. Хор «Ventus» имеет награды международных хоровых фестивалей и конкурсов, среди которых Золотой диплом Открытого чемпионата III Европейских хоровых Игр и серебряная медаль Гран-При наций (2017,  Рига), 1 место в VI Детско-юношеском чемпионате мира (2019, Санкт-Петербург), 1 место в I Международном конкурсе искусств «Покрова на Неве» (Санкт-Петербург, 2020), 1 место в XIV Международном конкурсе-фестивале духовной музыки «Silver bells» (Даугавпилс, Латвия, 2022), I место во II Всероссийском открытом хоровом конкурсе-фестивале им. И.В. Рогановой «Радуга» (2023, Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
253
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
154
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
158
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
20 апреля 2023  11:41
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
206
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
19 апреля 2023  19:54
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
1356
Весь список