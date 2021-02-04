В САТОБ состоится единственный концерт «ТенорА ХХI века» с программой, посвященной Александру Сибирцеву

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23 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступит арт-проект «ТенорА XXI века» с программой к 85-летию народного артиста России Александра Сибирцева «Посвящение Мастеру». Для Самары это знаковое событие, ведь Александр Сибирцев многие годы был солистом и директором Самарского театра оперы и балета.

В программе концерта – любимые арии и сцены из русских и зарубежных опер.

В концерте примет участие сам юбиляр – народный артист России, лауреат государственной премии РФ им. М. Глинки, заслуженный деятель искусств Польши, профессор Александр Сибирцев, а также солист Большого театра России, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Максим Пастер, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Захаров, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова», солист театра Oper Leipzig Сергей Писарев, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова» Георгий Фараджев, солист московского театра «Новая Опера им. Е. В. Колобова» Дмитрий Бобров, художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века», лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Дмитрий Сибирцев.

Концерт пройдет в сопровождении оркестра Самарского театра оперы и балета. Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, передает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ