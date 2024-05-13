Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре началась проходка тоннеля до станции метро "Театральная"
В Самаре началась проходка тоннеля до станции метро "Театральная"
В Самаре ищут перевозчика на автобус № 85, который будет заезжать в микрорайон Волгарь
В Самаре ищут перевозчика на автобус № 85, который будет заезжать в микрорайон Волгарь
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-й годовщиной Победы сотрудники самарского УФСИН
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-й годовщиной Победы сотрудники самарского УФСИН
95% озимых в Самарской области пережили заморозки
95% озимых в Самарской области пережили заморозки
В Самаре прошел неофициальный турнир "Кубок Победы" по спортивному метанию ножа
В Самаре прошел неофициальный турнир "Кубок Победы" по спортивному метанию ножа
17-летний тольяттинец стал призером всероссийского турнира по шахматам среди мужчин
17-летний тольяттинец стал призером всероссийского турнира по шахматам среди мужчин
Песков заявил, что Шойгу будет только курировать ФСВТС
Песков заявил, что Шойгу будет только курировать ФСВТС
Более 60 человек заразились холерой на французском острове Майотта
Более 60 человек заразились холерой на французском острове Майотта
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Руководители детских и молодежных общественных объединений региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»

13 мая 2024 20:58
177
Руководители детских и молодежных общественных объединений региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с Правительством Республики Татарстан проведут Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Конкурс реализуется в Российской Федерации с 2002 года, его по праву можно считать конкурсом с большой историей и традициями. За время проведения Конкурса сформировалось сообщество выпускников, которые сегодня не только управляют компаниями, учреждениями, предприятиями по всей стране, но и являются наставниками для нынешних участников. 

Конкурс направлен на развитие надпрофессиональных навыков молодежи, создание системы по выявлению лидеров общественных организаций и коллективов, реализующих социально значимые проекты в сфере молодежной политики, а также содействие их профессиональной ориентации и самореализации. 

Каждый участник конкурса получает уникальную возможность не только продемонстрировать свои умения и навыки, но и реализовать самые смелые проекты, созданные с целью улучшения различных сфер жизни.

Финалисты конкурса 2023 года в рамках слета «Первый в двадцать первом» сформировали резолюцию, основные идеи которой стали нововведениями этого года:

‒ в состав организационного комитета конкурса 2024 года войдут победители 2023 года; 

‒ победители и выпускники прошлых лет пополнят состав экспертного совета конкурса; 

‒ конкурс реализуется в несколько этапов, включая отборочный этап и полуфинал, что позволит выявить лидеров-созидателей.

Помимо уже традиционных номинаций, 22 сезон дополнен новыми номинациями, которые позволяют консолидировать ценности детских и молодежных общественных объединений и Движения Первых: 

‒ Лидер детской/молодежной общественной организации – 

14-17 лет;

‒ Лидер детского/молодежного объединения – 14-17 лет; 

‒ Лидер детской/молодежной общественной организации – 

18-25 лет;   

‒ Лидер детского/молодежного объединения – 18-25 лет; 

‒ Руководитель детской/молодежной общественной организации –

18-35 лет;

           ‒      Наставник детского/молодежного объединения – 18-35 лет.

С 4 по 8 сентября 2024 года лидеры и руководители молодежных  и детских общественных объединений из регионов Российской Федерации отправятся в город Казань Республики Татарстан, где финал конкурса пройдет уже в пятый раз. 

Кроме того, участники конкурса посетят уникальную образовательную  и культурную программы, где смогут обменяться опытом совместной работы за текущий год, поговорят о ценностях Движения Первых и молодежных  и детских общественных объединений, встретятся со знаменитыми личностями и выпускниками конкурса, которые станут настоящими наставниками для участников финала. Посетят творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, познакомятся с культурой и достопримечательностями Республики Татарстан.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию  на официальном сайте Движения Первых (https://будьвдвижении.рф)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подать заявку  на участие до 31 мая 2024 года включительно в разделе «Активности». 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
186
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
13 мая 2024  17:26
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
195
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
13 мая 2024  16:29
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
215
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
517
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
795
Весь список