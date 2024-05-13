Руководители детских и молодежных общественных объединений региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»

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Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с Правительством Республики Татарстан проведут Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Конкурс реализуется в Российской Федерации с 2002 года, его по праву можно считать конкурсом с большой историей и традициями. За время проведения Конкурса сформировалось сообщество выпускников, которые сегодня не только управляют компаниями, учреждениями, предприятиями по всей стране, но и являются наставниками для нынешних участников.

Конкурс направлен на развитие надпрофессиональных навыков молодежи, создание системы по выявлению лидеров общественных организаций и коллективов, реализующих социально значимые проекты в сфере молодежной политики, а также содействие их профессиональной ориентации и самореализации.

Каждый участник конкурса получает уникальную возможность не только продемонстрировать свои умения и навыки, но и реализовать самые смелые проекты, созданные с целью улучшения различных сфер жизни.

Финалисты конкурса 2023 года в рамках слета «Первый в двадцать первом» сформировали резолюцию, основные идеи которой стали нововведениями этого года:

‒ в состав организационного комитета конкурса 2024 года войдут победители 2023 года;

‒ победители и выпускники прошлых лет пополнят состав экспертного совета конкурса;

‒ конкурс реализуется в несколько этапов, включая отборочный этап и полуфинал, что позволит выявить лидеров-созидателей.

Помимо уже традиционных номинаций, 22 сезон дополнен новыми номинациями, которые позволяют консолидировать ценности детских и молодежных общественных объединений и Движения Первых:

‒ Лидер детской/молодежной общественной организации –

14-17 лет;

‒ Лидер детского/молодежного объединения – 14-17 лет;

‒ Лидер детской/молодежной общественной организации –

18-25 лет;

‒ Лидер детского/молодежного объединения – 18-25 лет;

‒ Руководитель детской/молодежной общественной организации –

18-35 лет;

‒ Наставник детского/молодежного объединения – 18-35 лет.

С 4 по 8 сентября 2024 года лидеры и руководители молодежных и детских общественных объединений из регионов Российской Федерации отправятся в город Казань Республики Татарстан, где финал конкурса пройдет уже в пятый раз.

Кроме того, участники конкурса посетят уникальную образовательную и культурную программы, где смогут обменяться опытом совместной работы за текущий год, поговорят о ценностях Движения Первых и молодежных и детских общественных объединений, встретятся со знаменитыми личностями и выпускниками конкурса, которые станут настоящими наставниками для участников финала. Посетят творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, познакомятся с культурой и достопримечательностями Республики Татарстан.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Движения Первых (https://будьвдвижении.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подать заявку на участие до 31 мая 2024 года включительно в разделе «Активности».