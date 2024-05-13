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Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда- 2025»

13 мая 2024 18:45
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Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда- 2025»

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 89 регионов России. 89 самых сильных исполнителей. 89 истинных талантов из разных частей страны. Они впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит победителя проекта.

Каждый из регионов представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.

Основные критерии отбора - сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Возраст - с 16 лет (включительно). Парни и девушки приблизительно в равной пропорции. Разные типажи, стилистика исполнения, тембры. Интересный с точки зрения драматургии “бэкграунд” каждого участника. При этом они должны быть гражданами Российской Федерации.

Задача Всероссийского конкурса «Звезда» - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому, в соответствии с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет, и о нем самом.

В составе жюри - настоящие звезды музыкального небосклона, среднее и старшее поколения, разнохарактерные, но непременно заслуженные и вызывающие абсолютное доверие у зрителей. Председатель жюри – Максим Исаакович Дунаевский.

89 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз- предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.

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