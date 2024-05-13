За неделю в Самарской области 8 раз тушили пожар из-за пала сухой травы

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С 6 по 13 мая пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 121 техногенного пожара, 64 из которых произошли в городских округах, 57 - в муниципальных районах области. К сожалению, на пожарах погибло 2 человека.

В жилом секторе зарегистрировано 50 пожаров.

За указанный период на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 8 пожаров на общей площади менее 1 га.

С начала 2024 года произошло 215 таких пожаров на общей площади более 17 га.

Зарегистрировано 1 происшествие на водных объектах.

8 мая в дежурную смену поступило сообщение о том, что очевидцами проведены работы по извлечению погибшего мужчины 1993 г.р. из реки Малый Кинель в районе н.п. Березняки Кинель-Черкасского района.