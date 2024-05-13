На кадастровый учет поставлен ТРК «Точка Сити» в Куйбышевском районе

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Торгово-развлекательный комплекс «Точка Сити» площадью более 50000 квадратных метров поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. ТРК расположен в Куйбышевском районе Самары.

Для многочисленных жителей микрорайона Волгарь это стало долгожданным событием. Проходимость ТРК предполагает более 25 000 посетителей в будни, и более 35 000 - в выходные дни. В здании будут располагаться магазины, фудкорт, фитнес-клуб и места для развлечения взрослых и детей.