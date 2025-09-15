Я нашел ошибку
Главные новости:
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В САТОБ прошли хореографическая драма «Шехерезада» и танцевальная сказка «Жар-птица»

15 сентября 2025 13:55
12 и 13 сентября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил премьеру хореографической драмы «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и танцевальной сказки «Жар-птица» Игоря Стравинского в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над Временем».

12 сентября перед премьерой прошла лекция Данилы Любимова – музыковеда, исследователя творчества Михаила Фокина и деятельности антрепризы Сергея Дягилева «Русские сезоны». На лекции Данила рассказал о Михаиле Фокине, выдающемся хореографе-новаторе XX века, обогатившем традиции мировой балетной сцены, о балетах «Шехерезада» и «Жар-птица», созданных по мотивам арабских и русских сказок.

Премьера прошла в уникальное время. Юбилейный 95-й сезон Шостакович Опера Балет, 145 лет со дня рождения хореографа Михаила Фокина и 115 лет со дня премьеры во время «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже.

«Два года назад мы привозили «Жар-птицу» в Самару и убедились, насколько органично этот спектакль смотрится на вашей сцене. Тогда родилась идея сделать здесь «Русские сезоны» — настоящий Париж в Самаре. Мы запускаем «Самарские сезоны» — не просто премьеры, а настоящий культурный праздник. Особая гордость этих постановок — артисты Шостакович Опера Балет, которые за короткое время сделали большой профессиональный рывок. «Шехерезада» и «Жар-птица» — серьёзное испытание для любой труппы, и мы счастливы, что в Самаре они звучат так же ярко, как когда-то звучали в Париже», — рассказал народный артист РФ, постановщик и автор новой хореографической редакции Андрис Лиепа.

«Мы счастливы, что репертуар нашего театра украсят такие известные балеты, как «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и «Жар-птица» Игоря Стравинского. Для зрителей  это, прежде всего, великолепная хореография, а для нас — артистов, оркестра и дирижёра — торжество музыки, подлинно русской, симфонической, красочной и глубокой. Исполнять её — огромное удовольствие и мощный эмоциональный заряд»,  поделился музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик Евгений Хохлов.

Балет «Шехерезада» (хореографическая драма в 1-м действии, 1-й картине) — одна из жемчужин «Русских сезонов», созданная триадой гениев: композитором Николаем Римским-Корсаковым, хореографом Михаилом Фокиным и художником Львом Бакстом. В основу легла симфоническая сюита Римского-Корсакова (1888), вдохновлённая «Сказками 1001 ночи», но Дягилев и Фокин радикально переосмыслили её, сосредоточившись на драме гарема и страсти, а не на морских приключениях Синдбада.

В 1910 году парижская премьера балета «Шехерезада» стала значительным событием в культурной жизни Европы. Успех постановки «Русских сезонов» оказался настолько впечатляющим, что вскоре после премьеры в моду вошли восточные мотивы: парижанки стали носить шаровары и тюрбаны, напоминавшие костюмы, созданные художником Львом Бакстом, а в оформлении интерьеров и аксессуаров стали популярны орнаменты в характерной сине-оранжевой гамме.

Сергей Дягилев, задумывая этот спектакль, сделал ставку на экзотическую восточную эстетику. Особенное впечатление на публику производили Ида Рубинштейн с её царственной грацией и Вацлав Нижинский, чья выразительная пластика надолго осталась в памяти зрителей.

Хотя некоторые сцены балета, включая изображение гаремной жизни, казались современникам смелыми и даже вызывающими, главной ценностью «Шехерезады» стало гармоничное сочетание музыки, хореографии и визуального оформления. Этот спектакль не только покорил парижскую публику в 1910 году, но и сохранил свою художественную ценность для последующих поколений.

Фото - Александр Крылов

Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
