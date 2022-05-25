В САТОБ прошел концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

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В мае в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. День памяти создателей старославянской азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, отмечаемый Русской православной церковью 24 мая по новому стилю, с 1991 года стал в России государственным праздником, основная идея которого – духовное единство славянских, православных народов.

В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов, и этнических общностей 2022 год указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен годом культурного наследия народов России. Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия, христианских проповедников, которые создали первый славянский алфавит. Торжества 24 мая 2022 года проходят по всей стране.

В Самаре 24 мая 2022 года на сцене ГБУК «Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Открыл праздничный концерт Самарский Губернский студенческий мужской хор «София» под управлением проректора по воспитательной работе Самарской духовной семинарии игумена Никона (Ратникова). Они исполнили: Тропарь Пасхи и гимн «Кириллу и Мефодию». В рамках концерта прозвучали стихи К.Бальмонта про «Русский язык»:

«Язык, великолепный наш язык.

Речное и степное в нем раздолье,

В нем клекоты орла и волчий рык,

Напев, и звон, и ладан богомолья.

В нем воркованье голубя весной,

Взлет жаворонка к солнцу — выше, выше.

Березовая роща. Свет сквозной.

Небесный дождь, просыпанный по крыше».

И.о. министра культуры Самарской области Наталья Тонковидова поприветствовала гостей и зачитала поздравительный адрес от губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Культура» и неоднократно подчеркивал важность создания устойчивой культурной среды в каждом городе и каждом поселке нашей великой страны.

«Сердечно поздравляю вас с одним из наиболее значимых духовных праздников современной России – Днём славянской письменности и культуры! В этот день мы отдаём дань памяти святым равноапостольным Кириллу и Мефодию – великим подвижникам IX века, приобщившим наших предков к бесценной сокровищнице мировой культурной, научной и религиозной традиции. Отрадно, что в Самарской области День славянской письменности и культуры стал настоящим праздником духовности, добра и справедливости, способствующим укреплению единства представителей всех народов, которые проживают на территории нашего многонационального региона. От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия, согласия и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо родной губернии и нашей Родины – великой России!», – отметил глава региона в своем обращении к гостям торжественного мероприятия.

Заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий, кандидат богословия Архимандрит Вениамина (Лабутин) поздравил участников и рассказал об основных ценностях христианства, критериях подвига в жизни, при этом заметив, что в русской традиции всегда имел значение подвиг ратный и во имя Родины.

В концерте прозвучали фрагменты из опер русских композиторов М.Глинки, А.Бородина, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, П.Чайковского и многие другие музыкальные произведения с участием ведущих солистов оперы, хора и симфонического оркестра.

В завершении прозвучала музыка Глинки, в сопровождении которой хор САТОБ имени Д.Д.Шостаковича исполнил «Славься» из оперы «Иван Сусанин».

Фото: САТОБ