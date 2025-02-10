В самарской «ЗИМ Галерее» исполнят арии и песни из репертуара Федора Шаляпина

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13 февраля в 19.00 в самарском культурном центре «ЗИМ Галерея» отметят день рождения великого русского певца Федора Шаляпина. Самарский бас, солист Шостакович Опера Балета Георгий Шагалов и пианистка, концертмейстер Самарского института культуры Наталья Демина исполнят программу (12+), состоящую из произведений, входивших в репертуар Шаляпина. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Концерт пройдет в день рождения Федора Шаляпина 13 февраля. В исполнении самарских музыкантов прозвучат арии Гремина из оперы «Евгений Онегин» Чайковского и Кончака из «Князя Игоря» Бородина, романсы «Ямщик, не гони лошадей…» и «Гори, гори, моя звезда…», народные песни «Вдоль по Питерской», «Эй, ухнем» и другие известные произведения.

Федор Шаляпин бывал в Самаре трижды. Первый раз в 1890-м – два дня грузил кули с мукой на баржу. Через год он приехал в составе опереточной труппы Георгия Любимова-Деркача. Третий раз, в 1909 году, город уже встречал всемирно известную звезду оперной сцены. Шаляпин приехал выступить в местном театре-цирке «Олимп». Кроме концерта у него в Самаре было еще одно личное дело – найти могилу матери, которая была похоронена на местном кладбище.

– Вот я приехал в Самару и не спал всю ночь, потому что волновался! – рассказывал великий бас в интервью журналисту самарской газеты «Волжское слово». – Да, волновался от мысли, как я сегодня спою? Преподнесу ли я самарцам, как в горсточке, великий дар, полученный от Бога, чтобы и они могли утолить художественную жажду? Окажусь ли я сегодня на высоте искусства, чтобы с гордостью нести в люди его знамя?

Выступление всемирно известного музыканта современники вспоминали несколько десятилетий, а еще позже приезд баса стал обрастать различными легендами, вроде выступления на балконе гостиницы, посаженного дуба или разбитых бокалов в местном трактире.

Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке:

https://zim-galereya.timepad.ru/event/3233216/

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

12+