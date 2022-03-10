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В Самарском областном художественном музее открывается выставка Дины Богусоновой «По направлению к свету»

10 марта 2022 15:12
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Дина Богусонова – известный в Самаре художник-эмальер, член Союза художников России.

Дина Богусонова – известный в Самаре художник-эмальер, член Союза художников России.

Родилась в 1972 году в Самаре. В 1993 окончила Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина. Работает в технике горячей эмали, а также реализует себя в графике и живописи. С 2007 года принимает участие  в симпозиумах и международных выставках. 

Дина постоянно экспериментирует, ищет новые формы и пластические решения. В творчестве  предпочитает работать сериями. В экспозицию этой выставки  вошли работы из трех серий.

Одна из них «Свитки. Письма земли». Все работы  красивы и богаты по фактуре, как богата недрами Земля, а сквозь цветовые напластования зритель может разглядеть очертания человеческих фигур. Эти произведения дарят не просто эстетическое наслаждение, но и заставляют размышлять, вызывая ассоциации. 

Основная  тема серий «Солярные праздники» и «По направлению к свету» – это движение, от ночи ко дню, от зимы к весне, от тени к свету («Солнцеворот», «Весеннее равноденствие»).  

В работах Дины сочетается изысканность ар-нуво и супрематические формы. 

«Наверно, мои работы - как ведение дневника. Но это не описание повседневных дел, а скорее познание мира и себя через эмоции,  настроения, мысли и чувства. И мне всегда было интереснее это делать через визуальные образы, нежели слова. Так было и с графикой, и с живописью. Это намного богаче и шире. Я беру себе в помощь цвет, фактуру. Это как игра в ассоциации, где мифы и образы рождают новую реальность. В эмали стало все еще более увлекательно: мне на помощь пришла сложная, древняя, магическая техника. И это сотворчество с высоким огнем не перестает завораживать», - говорит Дина Богусонова.

11  марта – 3 апреля 2022 года

 

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