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Художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.
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В Самарском музее имени П.В. Алабина открывается выставка «Без границ. Художники Донбасса»

17 октября 2023 22:51
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Художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.

19 октября в 16:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина открывается выставка «Без границ. Художники Донбасса» — первый опыт масштабной демонстрации результатов творчества участников локального художественного сообщества Донбасса. Проект создан арт-кластером «Таврида» совместно с медиапроектом о современном искусстве ARTПатруль.

Главной частью экспозиции станут работы художников из городов Луганской Народной Республики (Луганск, Северодонецк, Свердловск), Донецкой Народной Республики (Донецк, Горловка, Харцызск, Енакиево, Докучаевск), Запорожской области (Токмак). Художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий. Это художественное высказывание от лица людей, оказавшихся в эпицентре геополитического противостояния. Работы пропитаны глубиной человеческого страдания и сопереживания, в них таится надежда на скорейшее наступление мира.

В ситуации, в которой покой – миг между тревогой, а созерцание – шанс остановить цепь событий, любое творческое высказывание невольно становится манифестом победы. Победы жизни над смертью, разрушением и уродством войны.

Выставочный проект реализован при поддержке Министерства культуры Самарской области, предоставившего субсидию на организацию и проведение мероприятий по вопросам международного и межрегионального культурного сотрудничества, и будет представлен в здании Самарского областного историко-краеведческого музея им.П.В.Алабина в период с 19 до 29 октября 2023 года, сообщает пресс-служба минкультв СО.

 

Фото:  freepik.com

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