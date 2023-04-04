В Самарском художественном музее откроются две выставки 

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Совсем скоро в музее откроются две такие разные, но в равной степени яркие и оригинальные выставки - "Пространство памяти" Всеволода Рухмалева, которая откроется 6 апреля в 19:00.

Произведения художника находятся в частных коллекциях в Москве, Петербурге, Одессе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Афинах, Токио, Будапеште.

7 апреля в 18:00 вас ждут на вернисаже выставки Вячеслава Герасимова "Мой современник" - к 85-летию со дня рождения автора, чей талант монументалиста в свое время реализовался во многих проектах Самары и Самарской области..

Вход свободный, сообщает пресс-служба Самарского художественного музея.

Фото: пресс-служба Самарского художественного музея