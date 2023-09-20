В самарском вузе заработает первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

109

В понедельник, 25 сентября, в Самарском государственном институте культуры состоится торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Событие откроет новые возможности для студентов самого творческого вуза региона — участие в сотнях уникальных программ воспитания и становления личности, возможность стать частью активного и ответственного молодежного сообщества.

На торжественном открытии выступят ректор СГИК Ольга Наумова, главный специалист местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в г.о. Самара Сергей Пушняк, музыкальные и творческие коллективы института.



Напомним, Российское движение детей и молодежи «Движение первых» — молодежная патриотическая организация, которая ставит целью участие в воспитании детей и подростков, оказание помощи в профессиональной ориентации, самореализации, всестороннем развитии и организации досуга.