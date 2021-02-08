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«Аида» Джузеппе Верди – одна из известнейших опер музыкального театра. Впервые поставленная в открывающемся Королевском оперном театре Каира 24 декабря 1871 года, она с феерическим успехом обошла все самые великолепные сцены мира.

В этой опере есть всё, что привлекает публику в театр, – любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. Гениальные мелодии Верди, оркестровая красочность музыки, сквозное развитие драматического сюжета через столкновение ярких и сильных характеров и великолепное исполнение привлекают на эту постановку любителей оперы от мала до велика.

10 февраля шедевр Верди прозвучит на сцене Самарского академического театра оперы и балета после более чем годичного перерыва – в последний раз эта опера исполнялась в октябре 2019 года.

Показ «Аиды» будет приурочен к юбилею оперной примы Татьяны Гайворонской. Юбилейный спектакль, назначенный на март 2020 года, был отменён в связи с пандемией. У поклонников заслуженной артистки Самарской области, которая исполнит партию Аиды, есть возможность поздравить её ещё раз.

Партию Радамеса исполнит Ахмед Агади, один из лучших российских теноров, солист Мариинского театра, заслуженный артист России, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Такой дуэт сложится в этой опере впервые. И, как отмечает Ахмед Агади, зрителей ждет необыкновенное зрелище: «Все знают «Аиду», там такие красивые арии, дуэты, терцеты. Мы постараемся всё это сделать красиво, страстно, с энергетикой, темпераментом —​ всё это есть в музыке Верди».