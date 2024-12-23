В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Маленький принц"

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«Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».

21 и 22 декабря в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького с успехом прошли первые премьерные спектакли «Маленький принц» (12+) по Антуану де Сент-Экзюпери в постановке Яны Миносян.

Новая постановка побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах.

Режиссёр – Яна Миносян, художник-постановщик – Денис Денисов, автор инсценировки – Яна Миносян, художник по свету – Игорь Тупикин, музыкальное оформление – Яна Миносян, Михаил Гришухин, хореограф – Яна Миносян.

Все билеты на декабрьские и январские показы новой постановки проданы, осталось билеты только на февраль.

Фотограф — Евгения Смирнова