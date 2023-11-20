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В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"

20 ноября 2023 13:18
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В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"

17 и 18 ноября в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялась премьера спектакля «Дети солнца» по одноименной пьесе Максима Горького (16+).

Постановка стала первой премьерой этого сезона, заявленного театром как «Русский сезон», на основной сцене. Нехрестоматийный Горький предстает во вневременных минималистичных декорациях, а художественный свет является полноправным участником действия, преображая героев и окружающую обстановку.

«Это то, что называется программным спектаклем, – подчеркнул директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. –  Театр возвращается к имени Максима Горького, которого в нашем репертуаре не было уже давно. «Дети солнца» стали важным разговором о месте и самоощущении интеллигенции в российской истории, при этом достаточно много параллелей можно увидеть и с сегодняшним днем».

Режиссер спектакля, руководитель творческих проектов театра Сергей Морозов: «Дети солнца»  – очень важный спектакль лично для меня, надеюсь, он так же важен и для артистов, и для театра имени Горького. Мне важно было вместе с артистами и постановочной группой исследовать сочетание стремления человека вверх и тех пут, тех трудностей, которые он испытывает в этом стремлении. И какая из сторон, которая находится в каждом человеке, побеждает».

Режиссер спектакля – заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы  Сергей Морозов, художник-постановщик – Денис Денисов, художник по костюмам – Ирина Долгова, художник по свету – Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи – Людмила Бояринова

Фотограф — Александр Крылов.

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