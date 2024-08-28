В Самарском театре драмы состоится III Лаборатория молодой режиссуры

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30 и 31 августа на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького будут представлены эскизы трёх спектаклей в рамках III Лаборатории молодой режиссуры. В этом году Лаборатория посвящена произведениям великого русского драматурга Александра Островского. Показы эскизов проходят перед началом 174-го сезона, открытие которого состоится 21 сентября спектаклем «Тартюф» (16+).

Лаборатория молодой режиссуры — возможность обрести новое название в репертуаре (если какой-то эскиз признается интересным для доработки) и режиссёра, который уже нашёл общий язык с труппой.

Артисты театра за краткий, но невероятно интенсивный период репетиций получают мощный профессиональный тренинг, режиссёры — новый профессиональный опыт, а зрители — неожиданную для них возможность приобщиться к театральному процессу и увидеть момент рождения спектакля.

30 августа в 18:00 на большой сцене будет показан эскиз спектакля «Женитьба Бальзаминова» (режиссёр Ирина Васильева, 16+); 31 августа в 14:00 на экспериментальной сцене – «Не от мира сего» (режиссёр Дмитрий Егоров, 16+); 31 августа в 18:00 на большой сцене – «Гроза» (режиссёр Владимир Золотарь, 16+).