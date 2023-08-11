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В самарском театре драмы 8 сентября пройдет встреча Никиты Михалкова со зрителями

11 августа 2023 14:07
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В самарском театре драмы 8 сентября пройдет встреча Никиты Михалкова со зрителями

А 17 сентября артисты Центра театра и кино под руководством режиссера покажут спектакль «Угрюм-река – жизни океан»

Творческий вечер режиссера, актёра, сценариста и продюсера, Героя Труда Российской Федерации, народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Центра театра и кино Никиты Михалкова пройдет в Самаре 8 сентября.

«Территория моей любви» – это глубокий, открытый и искренний диалог Никиты Сергеевича со зрителем, наполненный смыслом, вдохновением и юмором. 

Никита Михалков расскажет о своей творческой судьбе, об этапах развития художественного мировоззрения, о людях, сопровождающих его на этом пути. Яркие эпизоды жизни режиссёра, истории, происходившие с его коллегами, неожиданным образом открывают аудитории зала увлекательные миры театра и кино. В волнующую атмосферу большого кино погружают и фрагменты художественных фильмов режиссёра – воспроизведенные на экране, они словно демонстрируют страницу за страницей главу, вписанную его почерком в историю отечественного и мирового кинематографа.

В рамках творческого вечера Никита Сергеевич пообщается со зрителями, ответит на вопросы и поделится своими размышлениями на тему современного кино и не только.

17 сентября в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького будет показан спектакль «Угрюм-река–жизни океан». Это эпическая драма с музыкальным сопровождением по мотивам романа Вячеслава Шишкова.

В спектакле заняты: народный артист России Валерий Баринова (Пётр Громов, «от Автора») и артисты Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Екатерина Нестерова (Синильга, Анфиса) и Георгий Иобадзе (Прохор Громов); «Новый Русский квартет» в составе Юлия Игонина (скрипка), Ирина Павлихина (скрипка), Михаил Рудой (альт), Алексей Стеблев (виолончель); Анны Айрапетянц (фортепиано).

Авторы постановки смело экспериментируют с формой, превращая масштабное литературное полотно–«сибирскую эпопею» Вячеслава Шишкова в камерную интерпретацию. При этом структура романа не нарушена – спектакль полифоничен: элементы детектива, мистическая составляющая, комедийные абзацы, таежные пейзажи, любовная драма и симфоническое звучание фортепианного квинтета Дмитрия Шостаковича.

«Этот спектакль – часть театрального цикла, воспроизводящего лучшие образцы классической русской литературы на сцене Большого зала Московской консерватории. Мы рискнули представить драматическую постановку в пространстве концертного зала в 2015 году, следуя рекомендации Никиты Сергеевича Михалкова, и открыли российскому зрителю «забытый» жанр едва ли не первыми. Здесь режиссерская фантазия не преломляет замысел автора до той степени, когда подчас произведение не узнать. Здесь в полной мере раскрываются индивидуальность и творческий потенциал артиста. Поэтому зритель идет к нам за правдой–за подлинностью чувств, за красотой и богатством русского языка, за дыханием эпохи, за той щемящей болью с оттенком светлой печали по имени русская душа», – рассказала автор проекта, режиссер Анна Айрапетянц.

Спектакль состоится в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» и создан при поддержке Российского фонда культуры.

Подробная информация о мероприятиях на сайте САТД им. М. Горького: https://dramtheatre.ru/ 

 

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