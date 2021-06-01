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В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»

1 июня 2021 15:51
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Самарский концерт откроет первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого пройдут на площадках Министерства обороны.

4 июня в 19:00 в ОДО Самары состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России». Самарский концерт откроет первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого пройдут на площадках Министерства обороны. За 16 дней певец посетит десять военных гарнизонов.

На сценах городов тура наряду с новыми авторскими песнями прозвучат работы, которые для многих людей стали негласными гимнами жизни – «Я служу России» и «Падали, но поднимались».

«С культуры начинается абсолютно всё, и сегодня, как уже многие начали замечать, она переживает непростые времена, – говорит Алексей Хворостян. – Очень многое позволено, слишком многое забыто и происходит повсеместная подмена понятий. Мы едем в этот тур, несмотря на его патриотическое название, не выкрикивать лозунги, а говорить со зрителем… Говорить о настоящей любви, семье, дружбе и памяти. Я убеждён, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм! Большое счастье, что жизнь свела меня с людьми, которые всецело разделяют эти мысли. Спасибо Российскому Союзу промышленников и предпринимателей спасибо Министерству обороны! Вместе мы сможем многое!»

Большой гастрольный тур Алексея Хворостяна реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны России и Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

График концертов «Я служу России» в Самарской области: 

4 июня – г. Самара, ОДО

5 июня – п. Рощинский, Дом офицеров Рощинского гарнизона

7 июня – г. Тольятти, КЦ «Автоград»

Вход на концерт свободный.

 

Теги: В самарском ОДО концерт автора-исполнителя Мероприятия

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