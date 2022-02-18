В Самарском областном художественном музее состоялось открытие выставки «Уязвимые»

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17 февраля в Мраморном зале Самарского областного художественного музея состоялось открытие замечательной выставки — грандиозного фотопроекта «Уязвимые» Ольги Мичи.

Снискавшая широкое признание в столице и за рубежом, экспозиция, посвященная исчезающим народам мира, вызвала самый искренний интерес у представителей СМИ и гостей вечера.

Автор выставки Ольга Мичи и куратор Алексей Логинов с удовольствием рассказали об истории создания проекта, поделившись интересными фактами о каждом из героев, взирающих на зрителей из своих рам. «Уязвимые» — уникальный опыт соприкосновения с самобытной, столь непохожей на нашу и, при этом, чрезвычайно хрупкой культурой малых народов, которая запечатлена на этих прекрасных фотоснимках.

Выставка работает до 27 марта, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО