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Художник работает над темой уральского казачества, став в некотором роде его летописцем, создавая нечто вроде живописного героического казачьего эпоса.
В  Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки «Сергей Сайбель. Корни»
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В  Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки «Сергей Сайбель. Корни»

10 июля 2023 18:11
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Художник работает над темой уральского казачества, став в некотором роде его летописцем, создавая нечто вроде живописного героического казачьего эпоса.

13 июля в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки «Сергей Сайбель. Корни».

Художник Сергей Сайбель работает над темой уральского казачества, став в некотором роде его летописцем, создавая нечто вроде живописного героического казачьего эпоса. По материнской линии он принадлежит к старому казацкому роду Черновых, его пращур Аким Чернов – герой Иканского боя 1864 года, его предки – воины и рыбаки-аханщики на Каспийском море; предки художника по отцовской линии – выходцы из Германии, поселившиеся в России во времена Екатерины II.

Сайбель родился в городе Гурьеве Казахской ССР в 1953 году. В 1962-м с родителями-геофизиками переехал в Уральск, бывшую столицу уральского (яицкого) казачества. С детства он увлекался рисованием и окончил студию при Доме пионеров. Во время службы в армии был художником, служил в Забайкальском военном округе. После службы окончил строительный техникум, но карьера строителя его не увлекла, и  вся его трудовая деятельность связана с художественно-оформительскими работами.

В Самару Сайбель приехал в 2005 году, а в 2010-м в рамках культурного обмена между Россией и Казахстаном в нашем художественном музее состоялась его выставка под названием «Я сказал, что где-то…». Такое название точно подходило под заявленную автором казацкую тему, ведь в советское время она была под запретом. Тогда же работы Сайбеля вошли в собрание Самарского художественного музея. В 2012 году в выставочном зале Самарского отделения СХ РФ прошла его выставка «На краю Руси обширной»,  в 2016 –м – в Уральске (Казахстан)  была открыта его  выставка «Корни». В 2018 году Сайбель становится членом Самарского отделения СХ РФ.

Природа Уральского края – сквозная тема живописи Сайбеля.

Черты портретного сходства с автором сквозят и в лицах многих персонажей картин, раскрывающих колоритные особенности традиционного казачьего жизненного уклада. Он ставит перед собой почти миссионерскую задачу, дабы донести до современников особую нравственную ценность казачества, героику и трагизм его бытия в исторической перспективе.

Начиная с 2010-х годов Сайбель от исторических портретов и пейзажей родных мест, бытовых сцен из жизни казачества переходит к картине-обобщению, картине-метафоре. К числу несомненных авторских удач в творчестве художника относятся большие полотна «Корни» (2012) и «Берега» (2014). В работе «Корни» наглядно соединены два мира – земной и подземный. Вверху, на лоскуте круглящейся земли — городок с собором, осенние рощи, кусочек реки с лодками, вверху – голубое небо. Почти сказочный, лубочный мир. В нижней же части картины пестрые и яркие краски сменяет глухой коричневый тон сырой земли. Разверзается почва, и из-под нее, как из-под куска натянутой мешковины, вылезают на белый свет заскорузлые земляные старцы-атланты. Их назначение – держать мир на своих плечах. Конечно же, это наши Предки, которых мы никогда не должны забывать. Не случайно автор назвал свое полотно «Корни».

Поиск в том же направлении продолжен в картине 2014 года «Берега». Здесь из обнаженного глинистого берега реки Урал отчетливо проступают фигуры казаков, как бы стоящих на вечном дозоре, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

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