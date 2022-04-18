В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Весна, лето, осень, зима…и снова весна!»

58

14 апреля в Самарском областном художественном музее состоялось редкое событие: в залах, где обычно располагаются знаменитые шедевры русского авангарда, состоялась презентация других, более камерных шедевров – выставки произведений советских художников XX века из частной коллекции Натальи и Валерия Лотиных.

Открывая выставку, директор музея Алла Шахматова обратилась к гостям вечера: «Работы, которые вы видите здесь, настолько свежи и хороши, что забываешь об их возрасте – ведь некоторым из них больше полувека… Потрясающе, что в нашем городе жили такие люди, которые в начале девяностых годов в буквальном смысле помогали выживать художникам. Я прекрасно помню свое чувство восхищения, с которым я смотрела на Наталью Лотину, решительно ходившую по мастерским самарских живописцев, выбиравшую их работы, чтобы потом показать их в лучших залах Европы. Я бесконечно благодарна Валере – интеллигентному, тонкому человеку, с такой любовью и поддержкой собиравшему эту коллекцию. Я думаю, вы согласитесь со мной, что выставка получилась первоклассной!».

Куратор выставки Светлана Шатунова: «Частная коллекция – дело очень тонкое, личное, это всегда автопортрет коллекционера, ведь каждый формирует коллекцию по себе, в соответствии со своими личными взглядами. Здесь представлен очень широкий круг художников, школ и традиции разных регионов России».

Экспозиция «Весна, лето, осень, зима…и снова весна!» открыта до 15 мая, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО