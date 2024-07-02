В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»

94

5 июля (пятница) в 19.00 пройдет фотопрогулка «Параллельные» (12+). Пройдя по параллельной от «Заварки» улице вместе со старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым, участники рассмотрят город как живой организм, наполненный символами и локациями с разным характером.

Место сбора – ул. Самарская, 207. Стоимость участия – 250 рублей.

6 июля (суббота) в 11.00 пройдет мастер-класс «Самарские окна» (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный летний пейзаж.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

7 июля (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).