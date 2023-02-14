В самарском кинотеатре «Художественный» состоялся спецпоказ фильма «Нюрнберг».

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Фильм посвящен «процессу века» — международному Нюрнбергскому трибуналу, на котором были озвучены, показаны и доказаны зверства нацизма. В основе сюжета — книга Александра Звягинцева «На веки вечные», режиссер — Николай Лебедев. Фильм самарским зрителям представил актер Игорь Петренко, сыгравший одну из ролей. Предваряя просмотр, он процитировал слова режиссера о том, что история на экране — это «не только о процессе, но и том, что происходит с нами сейчас».

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области, отметила:

«Я благодарю всех, кто причастен к созданию фильма «Нюрнберг», за то, что своей работой напоминаете всему миру о том, что нацизму нет места в нашем мире. Что в мире есть вещи, которые способны победить любое зло. Сегодня в зале первые зрители — участники СВО, солдаты-срочники, кадеты и юнармейцы, волонтёры. В зале очень много молодых людей – мне кажется это очень важно, особенно нашему подрастающему поколению знать и помнить нашу великую историю и невероятную силу русского народа».

Самара вошла в список городов, где прошел закрытый показ, всероссийская премьера запланирована на 23 февраля.

Фото: минкульт СО