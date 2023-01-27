В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»

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В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «ФотоГрани», на которой будут представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Официальное открытие состоится 28 января (суббот), начало в 13.00

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России (СОО СЖР), Фотообъединение СОО СЖР, Исторический парк «Россия – моя история».

«ФотоГрани» – это возможность открыть глаза на то, что вы раньше не замечали, или не имели возможность увидеть.

Своим восприятием мира делятся участники Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров, Георгий Фролов, Елена Фомина, Наталия Шинкевич.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальные фотография, фотоарт. Зрителям также будет интересно познакомиться с набирающей сейчас популярность кинематографической фотографией.

Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приемы. Экспозиция включает порядка 115 работ.

Выставка «Фото Грани» будет работать с 25 января по 5 марта.

В дни работы выставки будут проходить творческие встречи и мастер-классы.

Программа мероприятий (предварительная):

4 февраля,

с 14.00 до 18.00

– Творческие встречи с членами Фотообъединения.

– «Как снимать природу? Секреты макросъемки» – мастер-классы Наталии Шинкевич, Владимира Рубинчика и др.

18 февраля,

с 14.00 до 18.00

– Творческие встречи с членами Фотообъединения.

– «Стоп-кадр» или кинематографический стиль в фотографии. Приемы. Цвет. Символы. Вдохновение работами Андрея Тарковского, Ингмара Бергмана, Жана-Пьера Жёне, Стивена Спилберга и другими» – мастер-класс Елены Фоминой.

В программе мастер-классов возможны изменения.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

Адрес:

ТЦ "Гудок", Исторический парк "Россия – Моя история"

г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131