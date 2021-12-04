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В Самарском художественном музее начинает работу выставка, посвященная Константину Головкину

4 декабря 2021 22:00
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Особое место занимают работы художников, друзей Головкина.

10 декабря в Мраморном зале Самарского областного художественного музея начинает работу выставка, посвященная Константину Головкину - (1871-1925) – замечательному деятелю самарской культуры, купцу, художнику, археологу, основателю коллекции музея. 

Выставка включает разделы, отражающие различные «ипостаси» личности Головкина: Головкин как организатор художественного кружка в Самаре и устроитель выставок самарских художников; Головкин — основатель самарской пейзажной школы; Головкин как музейный строитель — основатель коллекции Самарского художественного музея; Головкин как автор проекта знаменитой «Дачи со слонами», сообщает culture.ru.

На выставке представлены живопись и графика художника 1880-х — 1910-х гг. Центральное место занимают полотна «Последний снег. Осокори» (1895), «Переправа в Жигулях» (1901) и «Зимнее солнце» (1906). В них явственно проступает любовь автора к природе «малой родины», которой он хочет поделиться со своими согражданами. Здесь также можно увидеть большое количество его этюдов и  рисунков разного времени, поступивших в дар музею от автора в 1918 году. Особое место занимают работы художников, друзей Головкина — Н.П. Осипова, Г.П. Подбельского, В.В. Гундобина, В.А. Михайлова, а также первые произведения, поступившие в собрание художественного отделения вследствие обращения Головкина с товарищами в 1897 году (картины К.Ф. Юона, Ф.И. Рерберга, В.Н. Бакшеева и других известных авторов). 

 

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