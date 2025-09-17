В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа

109

Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.

«На самом деле профессия очень сложная, надо отдаваться ей полностью, нельзя халтурить. Сегодня отхалтурил - завтра плохо станцевал» - делится Андрис Марисович со студентами. У меня такой характер, что я старался сделать всё, что от меня зависело, всё что возможно. Не всегда получалось то, что хотел, но я хотя бы знал, что я сделал всё, чтобы спектакль прошёл хорошо. Я старался заниматься, где это было возможно. Даже когда поднимался на эскалаторе, даже уставший я делал не менее 200 releve. Это всегда мне очень помогало, эти дополнительные занятия.

Папа мне всегда говорил - занимайся дополнительно физическими упражнениями. Если ты будешь сильнее физически — это будет тебе помогать в твоей профессии. Папа и сам всегда занимался дополнительно. После репетиций, после классов, он каждый день еще 40 минут бегал. Дополнительные занятия всегда помогают потом в профессии».

Впечатлениями о встрече делятся студенты Самарского хореографического училища: «Встреча получилась по-настоящему душевной, наполненной юмором и полезными советами. Андрис Марисович показывал нам записи своих выступлений, делился секретами своего мастерства, это по-настоящему ценно».

Встреча организована в рамках реализации проекта #Волжскиесезоны Благотворительного фонда «Илзе Лиепа» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО