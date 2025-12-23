В Самарском хореографическом училище состоялась встреча с народным артистом России Андрисом Лиепа

Встреча была посвящена Майе Плисецкой, балерине, талантом которой восхищается весь мир.

Андрис Марисович поделился воспоминаниями о выдающейся балерине, чья невероятная магия личности и талант способен вдохновить молодых танцоров.

"На одной из встреч к Майе Михайловне обратился молодой журналист с достаточно бестактным вопросом - "Как вам удается так прекрасно выглядеть, несмотря на возраст?"

«Я в своей жизни получила очень много цветов. Вот стоит красивая большая ваза цветов, штук 50. Я всем одинаково меняю воду, подрезаю стебли. Но через три дня все розы завянут, а одна стоит. И больше чем неделю не вянет. Знаете почему? Это природа, молодой человек, природа!» - ответила Майя Михайловна".

Встреча была наполнена историями о творчестве Майи Михайловны, интересными и малоизвестными фактами ее жизни и жизни Родиона Константиновича Щедрина.

И конечно Андрис Лиепа посетил контрольные уроки учащихся Самарского хореографического училища, высоко оценив работу преподавателей, старательность учащихся.

Фото: минкульт СО