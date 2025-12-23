В Самарском хореографическом училище состоялась встреча с народным артистом России Андрисом Лиепа

Я нашел ошибку
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча с народным артистом России Андрисом Лиепа

161
Встреча была посвящена Майе Плисецкой. Андрис Марисович поделился воспоминаниями о выдающейся балерине.

Встреча была посвящена Майе Плисецкой, балерине, талантом которой восхищается весь мир.
Андрис Марисович поделился воспоминаниями о выдающейся балерине, чья невероятная магия личности и талант способен вдохновить молодых танцоров.

"На одной из встреч к Майе Михайловне обратился молодой журналист с достаточно бестактным вопросом - "Как вам удается так прекрасно выглядеть, несмотря на возраст?"
«Я в своей жизни получила очень много цветов. Вот стоит красивая большая ваза цветов, штук 50. Я всем одинаково меняю воду, подрезаю стебли. Но через три дня все розы завянут, а одна стоит. И больше чем неделю не вянет. Знаете почему? Это природа, молодой человек, природа!» - ответила Майя Михайловна".

Встреча была наполнена историями о творчестве Майи Михайловны, интересными и малоизвестными фактами ее жизни и жизни Родиона Константиновича Щедрина.

И конечно Андрис Лиепа посетил контрольные уроки учащихся Самарского хореографического училища, высоко оценив работу преподавателей, старательность учащихся.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
4
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
23
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
113
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
190
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
195
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
342
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
214
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
400
