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В самарском драмтеатре рассказали о будущих премьерах, развитии театра и долгожданной реконструкции

12 сентября 2022 15:39
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Особое внимание в этом сезоне планируется уделить владельцам Пушкинской карты.

Формировать репертуар в театре драмы будет худсовет. 

Директор театра Сергей Филиппов и режиссер Михаил Лебедев пригласили журналистов и блогеров на пресс-ланч «Вкусное открытие театрального сезона», где рассказали о будущих премьерах, развитии театра и долгожданной реконструкции 

172-ой театральный сезон в самарском театре драмы стартовал с показа спектакля «Весы», премьера которого прошла в мае. Но и этот театральный сезон будет очень насыщенным. В октябре на малой сцене состоится премьера спектакля «Катапульта» по пьесе белорусского автора Дмитрия Богославского. Читка пьесы и первые репетиции спектакля прошли в рамках июньской «Лаборатории молодой режиссуры», а в октябре его смогут посмотреть самарские зрители. Кстати, экспериментальная сцена заработает впервые после пандемии. 

В декабре состоится генеральный прогон спектакля «Фредерик, или Бульвар преступлений», приуроченный к юбилею заслуженного артиста России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимира Гальченко. Режиссер спектакля – Сергей Морозов, художественный руководитель и директор питерского «Театра на Литейном». Он уже познакомился с самарской труппой и провел репетиции первого эпизода спектакля. 

- В этом году театр создаст «художественный совет театра», - говорит директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. - Это будет совещательный орган, который поможет сформировать репертуар и творческую политику театра. 

К началу 172-го театрального сезона в театре драмы открылась фотовыставка самарского фотографа Николая Федорина. Партнером в этом проекте стал Самарский областной Союз журналистов России и фотообъединение областного Союза журналистов. 

Особое внимание в этом сезоне планируется уделить владельцам Пушкинской карты. Сейчас они могут приобрести билеты на 15 спектаклей, включая такие, как «Все любят Памелу», «И никого не стало», «Тартюф», «Дон Жуан» и «Лев зимой», одобренные экспертным советом Пушкинской карты в сентябре 2022 года.  

Что же касается реконструкции, то, по словам Сергея Филиппова, серьезно говорить о ней можно будет только к 2025 году. Осенью 2023 года проектировщик планирует зайти в госэкспертизу самого проекта, безопасности, всех инженерных систем. Тогда же определится экспертная оценка стоимости проекта. Только после этого будет возможность выйти на конкурсные процедуры для определения подрядчика. 

 

Фото: Антон СЕНЬКО.

 

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