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В самарском драмтеатре в ноябре вновь откроется экспериментальная сцена. Зрители смогут увидеть спектакль, которого не было в репертуаре со времен пандемии.



В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького стартовали продажи билетов на ноябрь. Для поклонников экспериментальной сцены есть отличная новость - в ноябре можно будет посмотреть две постановки малой формы – спектакли «Семью восемь» (16+) и «Катапульта» (16+).



- Спектакль «Семью восемь» и «Медея» были поставлены изначально на экспериментальной сцене, - рассказывает директор театра драмы Сергей Филиппов. – В период пандемии, когда рассадка зрителей в зале была в шахматном порядке, эти два спектакля мы объединили в один под названием «Один плюс один». В новом театральном сезоне уже полюбившийся зрителю спектакль «Семью восемь» снова будет идти на экспериментальной сцене.



Еще одна постановка малой формы – спектакль «Катапульта». Его ставит главный режиссер самарской драмы Михаил Лебедев по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.



- Этот спектакль будет понятен и старшему поколению и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, - считает Михаил Лебедев. – Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, но в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны.



Также в ноябре зрители увидят юбилейный спектакль ««Ladies' Night» (16+). В 2022 году постановке исполняется 20 лет с момента премьеры, сообщает пресс-служба театра.

Фото: пресс-служба театра