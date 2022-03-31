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В Самарском академическом театре драмы стартовал новый проект «Между первым и вторым»

31 марта 2022 21:24
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Героем первой встречи со зрителями стал молодой артист Аркадий Ахметов, перед спектаклем он исполнил под гитару любимые песни, рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы.

29 марта 2022 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького стартовал новый проект «Между первым и вторым»! Героем первой встречи со зрителями стал молодой артист Аркадий Ахметов, перед спектаклем Аркадий исполнил под гитару любимые песни, рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы.

Одна из участниц встречи, Людмила Бобенко поделилась своими впечатлениями: «Спасибо большое театру за такую возможность. За встречу с любимым актёром Аркадием Ахметовым. Интересно придумали, молодцы. Вот так, в дружеской обстановке побеседовать со звездами театра, сделать фото – здорово!»

Проект «Между первым и вторым» будет проходить каждый вторник в центральном фойе 2 этажа («зимний сад») с 18:00 до 18:20. 5 апреля зрителей, пришедших на спектакль «Полёт над гнездом кукушки» ждёт настоящий праздник — встреча с народной артисткой России Жанной Романенко.

«Театр драмы, сохраняя традиции, ищет новые формы работы со зрителем. «Между первым и вторым…» — один из наших новых проектов, который позволит зрителям, пришедшим на спектакль, встретиться с любимыми актёрами. Формат встречи подразумевает, что артиста и зрителей не разделяет рампа, он находится здесь, рядышком. И сможет рассказать о себе, о профессии, исполнить музыкальные или литературные номера, ответить на вопросы. К этому проекту творческих встреч скоро добавятся ещё несколько проектов, которые будут проходить в нашей театральной гостиной, традиционно называемой «зимний сад» — рассказал директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Вячеслав Торчинский.

 

Фото:   минкульт СО

 

Фото:    минкульт СО

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