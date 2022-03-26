В Самарской областной детской библиотеке пройдет Недели детской книги – 2022

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27 марта в 12:00 ГБУК «Самарская областная детская библиотека» пройдет открытие традиционной Недели детской книги – 2022.

В преддверии весенних каникул ежегодно библиотека проводит Неделю детской и юношеской книги.



Программа насыщена встречами с детскими писателями, конкурсами, подарками, акциями в офлайн и онлайн режиме.

В этот раз Неделя детской книги — «ПРОстранство детских открытий» — пройдет с 27 марта по 3 апреля. Откроет программу Недели 27 марта в 12:00 литературный праздник с участием детских писателей. Вместе с Натальей Короскиной участники сочинят сказку, услышат авторские песни в исполнении Тимофея Михайлова и поучаствуют в литературных играх.



Каждый день Недели будет посвящён отдельной теме, связанной с чтением. Каждый участник мероприятий в начале Недели получит маршрутную карту, где сможет отмечать специальными наклейками события, которые он посетил. Чем больше жетонов у участника будет, тем больше шансов у него появится выиграть интересную книгу.



«ПРОписателей» — так называется день, когда читателям будут рассказывать о людях, благодаря которым появляются литературные произведения. В СОДБ пройдут творческие встречи с известными детскими писателями, очно – с Викторией Ледерман (г. Самара), и онлайн с Майей Лазаренской (г. Москва).

Следующий день «ПРОиллюстраторов» — будет посвящён художникам-иллюстраторам. На интерактивном арт-часе гости познакомятся с литературными иллюстрациями известных художников и сами нарисуют героев любимых книг.



В этом году исполняется 140 лет со дня рождения писателя Корнея Чуковского, и этому событию будет посвящено много мероприятий: онлайн-викторина, литературная игра и интерактивная выставка «Под деревом Корнея Чуковского». Литературный квиз, викторина и обмен мнением о прочитанных книгах: всё это ждёт ребят в день «ПРОчитателей».



1 апреля – в день «ПРОкниги» пройдут мероприятия о книгах, приуроченные к Международному Дню детской книги – а именно: обзор новых книг и литературная игра «Книжная радуга». Все желающие смогут посетить интерактивную выставку «Книжные редкости», где будут представлены необычные книги из Музея детской книги.

И завершит программу день ПРОбиблиотеки: ведь именно здесь сосредоточено все что, связано с чтением. Встреча литературно-игрового салона «ЛИС» будет посвящена 85-летнему юбилею Самарской областной детской библиотеки, а интерактив-час «Библио-интересности» познакомит с необычными библиотеками мира.