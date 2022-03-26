Я нашел ошибку
Главные новости:
BQ уже тестирует операционную систему Harmony OS от китайской компании Huawei.
Российские смартфоны BQ переведут на ОС из Китая после запрета Android
Программа насыщена встречами с детскими писателями, конкурсами, подарками, акциями в офлайн и онлайн режиме.
В Самарской областной детской библиотеке пройдет Недели детской книги – 2022
В Самаре за сутки заболели 226 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
В Самарской области спасли от смерти женщину весом 170 килограммов
В Самарской области спасли женщину, весившую 170 килограммов
Российские банки начали принимать заявки по льготной ипотеке на жилье в новостройках
Российские банки начали принимать заявки по льготной ипотеке на жилье в новостройках
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
В Самаре в ДТП пострадала девочка-пешеход
В Самаре в ДТП пострадала девочка-пешеход
в Самаре закрыли переправу через Волгу
В Самаре закрыли переправу через Волгу
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.66
-0.39
EUR 105.27
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской областной детской библиотеке пройдет Недели детской книги – 2022

26 марта 2022 15:04
114
Программа насыщена встречами с детскими писателями, конкурсами, подарками, акциями в офлайн и онлайн режиме.

27 марта в 12:00 ГБУК «Самарская областная детская библиотека» пройдет открытие традиционной Недели детской книги – 2022.

В преддверии весенних каникул ежегодно библиотека проводит Неделю детской и юношеской книги.

Программа насыщена встречами с детскими писателями, конкурсами, подарками, акциями в офлайн и онлайн режиме.
В этот раз Неделя детской книги — «ПРОстранство детских открытий» — пройдет с 27 марта по 3 апреля. Откроет программу Недели 27 марта в 12:00 литературный праздник с участием детских писателей. Вместе с Натальей Короскиной участники сочинят сказку, услышат авторские песни в исполнении Тимофея Михайлова и поучаствуют в литературных играх.

Каждый день Недели будет посвящён отдельной теме, связанной с чтением. Каждый участник мероприятий в начале Недели получит маршрутную карту, где сможет отмечать специальными наклейками события, которые он посетил. Чем больше жетонов у участника будет, тем больше шансов у него появится выиграть интересную книгу.

«ПРОписателей» — так называется день, когда читателям будут рассказывать о людях, благодаря которым появляются литературные произведения. В СОДБ пройдут творческие встречи с известными детскими писателями, очно – с Викторией Ледерман (г. Самара), и онлайн с Майей Лазаренской (г. Москва).
Следующий день «ПРОиллюстраторов» — будет посвящён художникам-иллюстраторам. На интерактивном арт-часе гости познакомятся с литературными иллюстрациями известных художников и сами нарисуют героев любимых книг.

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения писателя Корнея Чуковского, и этому событию будет посвящено много мероприятий: онлайн-викторина, литературная игра и интерактивная выставка «Под деревом Корнея Чуковского». Литературный квиз, викторина и обмен мнением о прочитанных книгах: всё это ждёт ребят в день «ПРОчитателей».

1 апреля – в день «ПРОкниги» пройдут мероприятия о книгах, приуроченные к Международному Дню детской книги – а именно: обзор новых книг и литературная игра «Книжная радуга». Все желающие смогут посетить интерактивную выставку «Книжные редкости», где будут представлены необычные книги из Музея детской книги.
И завершит программу день ПРОбиблиотеки: ведь именно здесь сосредоточено все что, связано с чтением. Встреча литературно-игрового салона «ЛИС» будет посвящена 85-летнему юбилею Самарской областной детской библиотеки, а интерактив-час «Библио-интересности» познакомит с необычными библиотеками мира.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
421
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
1470
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
669
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
1038
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
602
Весь список