В самарской Третьяковке открылась выставка «В круге цвета. Красный»

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Выставка «В круге цвета. Красный» проведет посетителей от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым.

«Очень рад, что жители города могут увидеть мировые шедевры здесь, на родной земле. Масштаб и уровень подготовки таких событий повышает уровень культуры всего города и региона. Безусловно, в Самаре множество заслуженных и уникальных музеев. Каждый занимает свою нишу и имеет своего зрителя. И Третьяковка со своим подходом к организации диалога с публикой заняла достойное место в культурной жизни города», - отметил и.о.Главы Самары Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

В выставке участвуют работы Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Татьяны Мавриной, Роберта Фалька, Кузьмы Петрова-Водкина, Ивана Клюна, Казимира Малевича, Александры Экстер, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и других художников.

Экспозиция открыта до 30 марта 2025 года.

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