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В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»

12 сентября 2024 12:36
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В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»

17 и 19 сентября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить кинопоказы, которые пройдут в рамках XVII Международного кинофестиваля «Соль земли». Фестиваль призван показать самые интересные и значимые документальные фильмы последних лет. Самарцы в предстоящие дни смогут увидеть две истории жизни выдающихся людей – классика русской литературы Фёдора Достоевского и российского фигуриста Романа Костомарова.

17 сентября в 15:00. «Достоевский межконтинентальный» (12+)

Философская мысль Фёдора Михайловича была глубоко ориентированной в национальном отношении – он описывал быт и характеры русских людей, много писал о судьбах нашей страны. Однако значение его работ выходит за границы русского культурного пространства. Духовные искания писателя близки и понятны людям из различных стран, а образы героев его книг могут быть легко встроены в контекст иного времени и пространства. Индия, Бразилия, ЮАР, Китай и Россия – поклонников творчества Достоевского можно найти в самых разных уголках земного шара. Восприятие творческого наследия русского классика в каждом из них, однако, имеет свои отличительные черты. Какие? Об этом смотрите фильм Ивана Захаренко.

Показ фильма «Достоевский межконтинентальный» пройдёт при участии директора Самарского литературного музея Михаила Перепёлкина, который также поделится своим опытом прочтения произведений великого писателя.

19 сентября в 18:00. «Роман Костомаров: рожденный дважды» (12+)

Фильм режиссёра Михаила Щедринского о Романе Костомарове – олимпийском чемпионе, двукратном чемпионе мира, трёхкратном чемпионе России и Европы в танцах на льду. Жизнь выдающегося фигуриста с блестящей спортивной карьерой была омрачена в 2023 году: заболев самым обычным гриппом, из-за неправильного лечения он впал в кому, а потом перенёс ампутацию конечностей. Тем не менее он смог оправиться от потрясения, не потерял веру в себя и встал на путь восстановления, показав настоящий триумф воли к жизни.

Напомним, что Международный кинофестиваль «Соль земли» проводится Поволжским историко-культурным фондом при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самары и Клуба Почётных граждан Самарской области. Целью фестиваля является продвижение профессионально снятых документальных фильмов, которые рассказывают о наших современниках, об исторических личностях и событиях, о русской культуре и культуре других народов мира.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

 

Теги: Мероприятия

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