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8 июля, в День семьи, любви и верности в Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник. Участники поделятся друг с другом семейными сокровищами – традициями и обычаями, вспомнят пословицы и поговорки о семье, поделятся рецептами любимых блюд, споют любимые песни и нарисуют семейное генеалогическое древо. В конце праздника каждая семья соберет целый букет ромашек – символа праздника.



В День семьи, любви и верности в библиотеке пройдет праздничная программа, в которой можно принять участие всей семьей.



В 11:00 дошкольники смогут принять участие в семейном литературно-творческом часе «Такие разные и нежные ромашки».

В 14:00 для школьников и родителей пройдет творческий мастер-класс по созданию постера в технике объемная иллюстрация. Здесь всей семьей можно создать уникальную вещицу для домашнего уюта, в которую войдут именно ваши правила дома.

В 17:00 пройдет семейный литературный праздник «Ромашка на счастье».



Весь день будет работать интерактивная книжная выставка «Однажды в одной семье».