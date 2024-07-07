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В Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник

7 июля 2024 12:02
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в Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник

8 июля, в День семьи, любви и верности в Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник. Участники поделятся друг с другом семейными сокровищами – традициями и обычаями, вспомнят пословицы и поговорки о семье, поделятся рецептами любимых блюд, споют любимые песни и нарисуют семейное генеалогическое древо. В конце праздника каждая семья соберет целый букет ромашек – символа праздника.

В День семьи, любви и верности в библиотеке пройдет праздничная программа, в которой можно принять участие всей семьей.

⏰В 11:00 дошкольники смогут принять участие в семейном литературно-творческом часе «Такие разные и нежные ромашки».
⏰В 14:00 для школьников и родителей пройдет творческий мастер-класс по созданию постера в технике объемная иллюстрация. Здесь всей семьей можно создать уникальную вещицу для домашнего уюта, в которую войдут именно ваши правила дома.
⏰В 17:00 пройдет семейный литературный праздник «Ромашка на счастье».

Весь день будет работать интерактивная книжная выставка «Однажды в одной семье».

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