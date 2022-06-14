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15 июня в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдёт «книжная дегустация» с актрисой театра «СамАрт» Вероникой Львовой, сообщает пресс-служба минкульта СО.



В рамках первой летней встречи проекта «Книжный сомелье» актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт», лауреат премии «Самарская театральная Муза-2014» Вероника Львова расскажет о своих любимых книгах. Это произведения, которые много значили для нее на разных жизненных этапах.

На встрече вы узнаете, какие книги читают артисты с свободное от работы время и как чтение помогает актерскому ремеслу.



В программе «дегустации»:

— русская литературная классика рубежа 19 и 20 веков

повесть Антона Павловича Чехова «Моя жизнь» о молодом человеке из провинции, который ищет свое место в жизни, «Окаянные дни» и «Тёмные аллеи» Ивана Алексеевича Бунина – частично автобиографические, философские художественные произведения, посвященные размышлениям о роли прошлого в моменте настоящего. Потерянная любовь, потерянная родина, утраченные иллюзии – основные темы творчества писателя.

— отечественная поэзия 20 века:

Стихи современного классика, писателя, поэта, драматурга Виктора Сосноры.

— классика зарубежной литературы 20 века:

«Старик и море» Эрнеста Хемингуэя — история старика Сантьяго, кубинского рыбака, его борьбы в открытом море с гигантским марлином, который стал самой большой добычей в его жизни.

— литература для детей и взрослых:

«Квак и Жаб» Арнольда Лобела – серия книг для детей о дружбе.

Непростые, но поэтичные сказки латышского писателя Иманта Зиедониса.



Начало встречи в 18:00. Вход свободный. 16+.

Фото: минкульт СО