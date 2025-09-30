Я нашел ошибку
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

30 сентября 2025 12:17
120
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

С 6 по 28 сентября 2025 года в Самаре и Тольятти с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.

Самарская область с большим трепетом хранит память о великом композиторе Дмитрии Шостаковиче. Его жизнь и творчество тесно переплетены с городом. Здесь, в военные годы, находясь в эвакуации, он закончил работу над своей знаменитой Седьмой симфонией. Её премьера состоялась в 1942 году – это знаковое событие находит отражение в культурной жизни Самары и сегодня.

«Самара, со своей культурной традицией и яркой музыкальной историей, создаёт идеальную атмосферу для нашего фестиваля. Фестиваля, главная миссия которого популяризация культурного наследия Дмитрия Шостаковича.  Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» ежегодно представляет для жителей и гостей Самары и Тольятти многогранный талант композитора, его современников и последователей. Хочу поблагодарить всех причастных к организации большого музыкального праздника, и прежде всего наших зрителей и слушателей, кто пришел на наши мероприятия. Спасибо вам за вашу поддержку и любовь к музыке!» – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В рамках фестиваля выступили выдающиеся российские коллективы и артисты, в том числе Московский камерный хор, оркестр «Виртуозы Москвы», музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера», театр балета Бориса Эйфмана и государственный квартет имени Бородина. Программа фестиваля включала в себя симфонические и камерные концерты, оперные и балетные постановки, мюзиклы и мультижанровые спектакли.

Художественный руководитель фестиваля Марк Левянт отметил насыщенность программы и ее просветительскую направленность: «Фестиваль  — это всегда праздник искусства. Очень важно, что наш фестиваль «Шостакович. Над временем» знакомит слушателей с премьерами ярких сочинений отечественной и мировой музыки и открывает новые имена композиторов. Так, на открытии фестиваля была впервые в Самаре исполнена пьеса для симфонического оркестра «In Red» молодого композитора Артёма Ромоданова, лауреата I Премии  конкурса «Партитура» Союза композиторов России. В рамках фестиваля прошло несколько ярких премьер – впервые в России  камерным оркестром «Volga Philarmonic» под управлением молодого талантливого дирижера Эрнеста Алавердяна были исполнены симфония для струнных и духовых» оп. 73а Дмитрия Шостаковича, симфониетта №2 для струнных и литавр» оп. 74 Мечислава Вайнберга. Был исполнен Концерт для фортепиано с оркестром  ученика Д. Шостакович – Бориса Чайковского, 100-летие которого в эти дни отмечают в России. На концерте  «Композиторы России» прозвучали премьеры произведений российских композиторов – М. Левянта, Ю. Каспарова, Г. Банщикова, А. Виноградовой, И. Дягилевой, Л. Витковской, С. Мышкиной».

На сцене Самарского театра оперы и балеты имени Д.Д. Шостаковича были представлены премьеры балетов на музыку Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и Игоря Стравинского «Жар-птица» в постановке Андриса Лиепы. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» подарил самарским слушателям полную версию некогда утерянной оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный», а театр балета Бориса Эйфмана покорил зрителей новой редакцией прославленного балета «Красная Жизель».

Особенным событием стал день рождения Дмитрия Шостаковича, 25 сентября.  На сцене Самарской филармонии народный артист СССР, дирижер и солист  Владимир Спиваков с оркестром «Виртуозы Москвы» представили программу, включившую камерную симфонию «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича, музыку А. Веберна и два сочинений Гии Канчели – «Тихая молитва» и «Маленькая данелиада».

Маэстро Спиваков поделился личными воспоминаниями:  «Я учился в консерватории, видел Дмитрия Дмитриевича, посещал многие его премьеры, и даже на конкурсе Чайковского играл его сонату, он потом подошел ко мне и похвалил. Потом я сделал обработку одного его произведения, которое считалось формалистическим — Афоризмы для фортепиано. Вместе с Борисом Бехтеревым мы это сделали и послали ему в больницу. Он сказал, что очень счастлив, что это сочинение будет звучать и как бы обретает вторую жизнь. Я обожаю Шостаковича, боготворю его. И 25 сентября, день рождения мастера, для меня святой день».

Фестиваль – это возможность не просто услышать музыку, но и погрузиться в историю её создания, понять её контекст и значение, а также познакомиться с новыми талантами, продолжающими дело великих композиторов. VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» стал важным вкладом в культурную жизнь города и региона, укрепил статус Самарской области как одного из признанных центров музыкальной культуры России.

