В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль

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В субботу, 2 июля, на Мастрюковских озерах состоялся заключительный гала-концерт 49 Грушинского фестиваля. После долгого перерыва из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции он прошел на фестивальной поляне в очном формате и объединил любителей бардовской песни всех поколений. В этом году, по словам организаторов, приехали более 50 тысяч человек из разных городов России и стран зарубежья, которые с нетерпением ждали этого события.

Вместе с земляками на Грушинскую поляну приехал и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Я соскучился по Грушинскому фестивалю. Но, видно, что соскучился не только я. Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд за последние 10 лет. Но статистика не главное. Главное, что люди приехали сюда, что фестиваль востребован и актуален. Это грандиозное событие, фестиваль фестивалей авторской песни».

Глава региона подчеркнул, что благодаря Грушинскому фестивалю подобные мероприятия теперь проходят по всей России. Но именно на самарской земле собираются все самые известные не только в России, но и далеко за ее пределами, барды, сюда стремятся начинающие авторы-исполнители.

На поляне работали 10 концертных площадок: «Главная сцена», «Многоголосье», «Чайхана», «Междуречье», «Кольский бугорок», «Детская поющая республика», «Время колокольчиков», «Квартира» и «Пилигримы». Вечером 1 июля открылась новая сцена «У Грушинского костра». Ее первыми гостями стали Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, Анатолий Головин, Ольга Ермолаева, Борис Кейльман.

В этом году одним из главных гостей стал сын Владимира Высоцкого – Никита. Он отметил, что на Грушинском фестивале не в первый раз, и очень важно, что любители авторской песни продолжают приезжать на поляну.

«Это большое дело, ведь сейчас многие фестивали закрываются. И то, что сейчас фестиваль, самый знаменитый фестиваль авторской песни, его знают и в России, и в странах СНГ, и в Европе, и в Америке, продолжается, как будто и не было этого двухлетнего перерыва, – это замечательно», – подчеркнул Никита Высоцкий.

Самарец Виталий Михедько здесь уже в 26-й раз. По его словам, в прошедшие два года фестиваля очень не хватало. «Поэтому в этом году все друзья, с которыми мы всегда сюда приезжали, собрались здесь». Виталий приехал с женой и двумя детьми: старшему уже исполнилось 14 лет, а младшему – 4 года.

Ольга и Сергей Гавриловы приехали на поляну с двумя малышами, одному из которых всего 12 месяцев, а другому 4 года. Добирались они из Нижнего Новгорода на автомобиле. «Я здесь впервые, и мне все очень понравилось. Жаль, что не хватило времени обойти все площадки, послушать всех исполнителей, – рассказала Ольга. – У меня муж был здесь много лет, и вот теперь приехали всей семьей. Он еще до женитьбы предлагал сюда съездить. Я думала, что с маленькими детьми здесь будет намного сложнее, но нет, ведут себя хорошо, не капризничают. И вообще здесь очень много детей. И люди все друг другу помогают, подсказывают, если что-то спрашиваешь. Да и мероприятий здесь очень много, рассчитанных на разный возраст».

Во время фестиваля было подписано соглашение о присвоении самарскому Дворцу спорта имения выдающегося человека – Владимира Высоцкого. Напомним, что ровно 55 лет назад его первый большой концерт состоялся именно во Дворце спорта города Куйбышева.

В присутствии Губернатора документ подписали Никита Высоцкий и руководитель ГАУ СО «Самара Арена» – организация, управляющая спортивным объектом, Виталий Иванов.

«Я взволнован и тронут, – заявил Никита Высоцкий. – Я часто бываю в Самаре, знаю, что здесь к моему отцу очень хорошо и уважительно относятся. Его именем названа улица и сквер. Есть люди, которые много лет занимаются увековечиванием памяти Высоцкого, сейчас ремонтируется музей. По-моему, это очень правильно. Я слышал мнение, что мол, спортивный комплекс называют именем Высоцкого, а он же не спортсмен, он артист. Знаете, у великой советской хоккейной команды конца 60-х и начала 70-х, где играли Якушев, Шадрин, Мальцев, молодой Харламов, Фирсов, Викулов, была примета. Перед выездом на чемпионат мира, на олимпийские игры они обязательно встречались с Высоцким. Или он приезжал на базу, или спортсмены шли в театр на Таганку, на спектакль с его участием. И потом наши хоккеисты рвали на соревнованиях шведов, чехов, канадцев, американцев – всех без разбора. Они считали, что Высоцкий приносит удачу. И я 58 лет живу с этой фамилией «Высоцкий», поверьте мне, она приносит удачу. И я уверен, что будет замечательная жизнь и у этого дворца, и у спортсменов, и у зрителей, и у болельщиков».

Дмитрий Азаров отметил, что с годами поклонников Владимира Высоцкого на самарской земле меньше не становится. «На мой взгляд, это связано с тем, что есть люди, которые его чтут, помнят и делают все, чтобы творчество Владимира Семеновича было с нами и сегодня. А его актуальность и в нынешний период переоценить невозможно. Это величайший поэт, очень талантливый артист, – подчеркнул Губернатор. – Наследие Владимира Семеновича и сегодня дорого сердцу жителей Самарской области. Мы гордимся тем, что первый большой концерт Владимира Семеновича прошел в Куйбышеве, во Дворце спорта, который стоял на месте нового. Мне кажется, это связь поколений и времен, сохранение наследия. Я рад, что у нашего роскошного, современного Дворца спорта гордое имя великого поэта Владимира Семеновича Высоцкого».

По традиции Грушинский фестиваль завершился гала-концертом. Вновь звучали самые известные песни и стихи, на сцену выходили лауреаты, в числе которых и совсем юные любители авторской песни, вновь «горела» вся гора от тысяч фонарей.

«Я очень рад, что в сердцах всех жителей Самарской области фестиваль имени Валерия Грушина живет. Живет и развивается. Это не просто наша традиция, наша история, это наша жизнь! И я очень рад тому, что на эту сцену вместе с признанными метрами авторской песни выходят молодые и совсем юные исполнители. Выходят мальчишки и девчонки с гитарой, и именно они – залог того, что Грушинскому фестивалю быть», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уже в следующем году пройдет юбилейный 50 фестиваль авторской песни. Подготовка к нему начнется в ближайшее время. «Думаю, что нас ничто не остановит, и он пройдет масштабно, – уверен руководитель области. – Мы откроем для себя новые имена, мы встретимся с нашими любимыми авторами-исполнителями».