В Самарской области торжественно открылся фестиваль "Шостакович. Над временем"

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Окунуться в глубины легендарной симфонической музыки собрались жители и гости областного центра. Перед началом музыкального праздника к зрителям и участникам фестиваля обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что за четыре года проведения культурное мероприятие, которое родилось на самарской земле, стало международным. И теперь на праздник музыки в регион съезжаются именитые музыканты и артисты.

- Дмитрий Дмитриевич Шостакович осуществляет связь поколений. Его искусство и музыка до сих пор актуальны. Конечно, мы гордимся тем, что именно здесь 80 лет назад прозвучало выдающееся произведение "Седьмая симфония". Его актуальность мы чувствуем и сейчас. И тогда враг стоял у ворот, и сегодня, к сожалению, та же угроза - нацизм пророс у границ нашей прекрасной Родины.

Легендарная музыка Шостаковича, по мнению губернатора, как и в то время, так и сегодня вселяет надежду.

- Отдельная благодарность нашим бойцам. И низкий поклон семьям военнослужащих. Уверен, что приглашение на этот фестиваль добавит им эмоций и окажет поддержку.

Дмитрий Азаров отметил организаторов фестиваля: председателя Союза композиторов России Александра Чайковского, председателя региональной организации Союза Марка Левянта и впервые присоединившегося к оргкомитету ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского.



Свое приветствие участникам фестиваля направил народный артист РСФСР Никита Михалков, который накануне провел в Самаре творческий вечер "Территория моей любви".

- Чрезвычайно уважительно и с интересом отношусь к фестивалю Шостаковича, он универсальный и многоплановый, собирает серьезных и талантливых людей. Надеюсь, что участники, гости и зрители получат от этих дней незабываемые впечатления, и желаю фестивалю долгое будущее, - подчеркнул он.

Председатель самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт отметил, что имя великого русского композитора Дмитрия Шостаковича имеет большую ценность для региона. В 2006 году здесь ярко отметили его 100-летие. В областном центре также появилась единственная в мире улица имени Дмитрия Шостаковича, которая располагается в самом центре города. После появился памятник. Теперь для всех любителей классической музыки есть и одноименное культурное мероприятие:

- Такой фестиваль в Самаре - это огромное завоевание культуры. Прежде всего, конечно, фестиваль - это симфоническая музыка. Но здесь представлены и драматическое искусство, балет, опера, кино, интересные творческие встречи. Во всех этих жанрах работал Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

В открытии фестиваля искусств приняла участие знаменитая оперная певица, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава. Она призналась, что для нее огромная честь присоединиться к такому масштабному культурному событию:

- Я счастлива, что в Самаре фестиваль живет и расцветает уже четвертый год. Это гордость для каждого русского музыканта.

На сцене в субботу выступили народный артист России Сергей Шакуров и молодой пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов.



Министр культуры региона Ирина Калягина подчеркнула, что фестиваль откликается в сердцах людей и из раза в раз собирает все больше почитателей симфонической музыки:

- Этот фестиваль будет ярким и знаковым событием не только для жителей Самарской области, но и в целом на культурной карте событий Российской Федерации.

Фестиваль "Шостакович. Над временем" (12+) завершится в Самарской области 2 октября концертом в Самарской государственной филармонии.

Источник: СОВА

Фото: Андрей Савельев