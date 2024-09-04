В Самарской области состоялась церемония вручения Губернских премий в области культуры и искусства

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Вячеслав Федорищев обсудил с деятелями культуры и искусства программу развития Самарской области.

Во вторник, 3 сентября, в Правительстве Самарской области состоялась торжественная церемония вручения Губернских премий в области культуры и искусства.

Губернские премии присуждаются ежегодно по итогам конкурсного отбора работ, начиная с 2003 года, и охватывают самые разные направления – от театра и музыкального творчества до архитектуры и народных промыслов.

Приветствуя участников встречи, врио губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул: премии – это заслуженная награда за многолетний добросовестный труд.

«Ваше удивительное творчество прославляет не только каждый вид искусства, не только Самарскую область, но и в целом нашу богатую национальную культуру. Вы вносите огромный вклад в воспитание молодого поколения, дарите радость жителям Самарской области, страны. Эта премия – очередное признание ваших выдающихся заслуг», – отметил глава региона.

В этом году заслуженные награды получили 20 лауреатов из разных муниципальных образований. Среди них – артисты, режиссеры, руководители и педагоги дополнительного образования.

По окончании церемонии участники встречи обсудили актуальные вопросы сферы культуры и искусства. Вячеслав Федорищев напомнил о формировании программы развития Самарской области, частью которой станет большая программа, посвященная культуре – «Культурные люди».

«Опираясь на ваше мнение, на ваш опыт, на ваше знание, мы хотим понять, что еще нужно делать для того, чтобы наша сфера культуры и искусства становилась более обширной и значимой для всех талантливых ребят, для всех талантливых граждан, чтобы была возможность развиваться», – подчеркнул руководитель области.

Как рассказала врио министра культуры Ирина Калягина, в неоднократных обсуждениях данной программы принимали участие представители муниципальных образований и общественных организаций.

В первую очередь глава профильного министерства отметила: отрасль инфраструктурная. Однако важно не только ремонтировать здания, но и наполнять их новым содержанием, новыми подходами. В качестве инфраструктурных решений Ирина Калягина предложила создать в учреждениях культуры специальные локации, направленные на разные виды творчества. Например, в детских школах искусств это могут быть некие филармонии, которые позволят ребятам совместно с педагогами организовывать концертные программы, вести полноценную творческую деятельность.

По мнению руководителя ведомства, возможно и дальнейшее развитие проекта по созданию модельных библиотек. Также важными направлениями программы являются поддержка культурных инициатив, сохранение культурного бренда региона, различные формы мотивации молодых специалистов и наставников.

Еще одной темой обсуждения стала Пушкинская карта. В частности, глава министерства предложила организовать специальные программы, позволяющие привозить детей в самарские театры и учреждения культуры из отдаленных муниципалитетов, что значительно расширит возможности использования карты.

Директор Самарского академического театра драмы имени М. Горького Сергей Филиппов отметил опыт региона в проведении спектаклей только по Пушкинской карте – для просмотра представления в областной центр привозили специально организованную группу школьников из Красного Яра.

«Пушкинская карта – это очень серьезная история, которая позволила вновь привлечь молодых зрителей в театр, – рассказал Сергей Филиппов. – Поддержка направления в организации транспортной доступности в крупные города будет серьезным вкладом в развитие культуры и привлечение молодежи в сферу».

Также прозвучало предложение о выездных представлениях мобильных театральных групп в муниципальных образованиях.

Глава региона поддержал идеи и согласился, что потенциал карты не раскрыт в полной мере, и определяющим в этом вопросе является логистика.

Художественный руководитель Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов выступил с инициативой открыть филиал САТОБа в Тольятти. По его мнению, это будет являться «проводником в большое искусство мюзикла».

Вячеслав Федорищев отметил, что идея правильная, главное – найти реалистичный путь реализации.

С просьбой о выделении дополнительной региональной субсидии к руководителю области обратился главный режиссер МАУИ г.о.Тольятти «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Глеба Дроздова» Вадим Романов. Он считает вложения в культуру инвестициями в будущее. По его мнению, увеличение финансирования этой сферы может дать быстрые результаты в других, например, здравоохранении и образовании.

«Программа «Культурные люди» должна и будет отвечать на вопросы, что мы должны еще сделать для развития. Поэтому, начиная со следующего года, такую субсидию сделаем, – пояснил глава 63-го региона. По сути это будет некий конкурс между театрами на отдельные направления».

Как считает директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина, необходимо создавать коллаборацию с другими учреждениями и формировать культурно-образовательный кластер. Это позволит талантливым молодым людям не уезжать в столицу, чтобы участвовать в создании интересных современных постановок, а наоборот, привозить специалистов в регион для совместных проектов.

Также в ходе встречи участники обсудили вопросы поддержки сельских учреждений, креативных индустрий, создания цикла передач, посвященных культуре, и многие другие.

Руководитель области отметил: «Мы уже начали системно дофинансировать муниципальные образования. Сферу культуры мы отдельно не оставим, поэтому здесь будут и точечные проекты, субсидии, новые гранты по тем или иным направлениям».

В завершение встречи глава региона поблагодарил участников за их многогранную деятельность в сфере культуры. «Главное, чтобы, смотря на вас, ваши коллеги, молодые ребята, творческие коллективы тоже продолжали свою замечательную деятельность. Поэтому мы со своей стороны будем всячески ее поддерживать», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: Правительство Самарской области, Светлана Осьмачкина