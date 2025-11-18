В Самарской области пройдет XV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие Жигулей»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет XV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие Жигулей»

18 ноября 2025 12:24
75
В Самарской области пройдет XV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие Жигулей»

21 ноября, в 18:00, в Самарской государственной филармонии состоится открытие XV Всероссийского конкурса молодых музыкантов – исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей».

Конкурс «Созвездие Жигулей» впервые прошел в Самарской области в 1993 году и носит имя выдающегося музыканта, заслуженного работника культуры РСФСР Дмитрия Георгиевича Шаталова. На протяжении ряда лет Дмитрий Георгиевич возглавлял Куйбышевское музыкальное училище. В этом году музыкальная общественность Самарского региона и России встречает 110-летие со дня рождения Шаталова. Баянную школу талантливого исполнителя и педагога сегодня продолжают его ученики. «Шаталов воспитал немало музыкантов российского масштаба, – рассказал художественный руководитель конкурса, почетный профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов, лауреат губернской премии в области культуры Виталий Палладьевич Максимов. Представители педагогической школы Д.Г. Шаталова сегодня работают в высших учебных заведениях и филармониях Самары, Воронежа, Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Казахстана и многих других регионах и странах СНГ. А мы продолжаем развивать традиции выдающегося музыканта и наставника».

«Созвездие Жигулей» поддерживает правительство Самарской области как один из приоритетных творческих проектов для одаренной молодежи. Организаторы конкурса находят и поддерживают молодых музыкантов-народников, помогают им закрепиться в профессии в первую очередь в Самарской области.

Среди участников конкурса – 495 талантливых юных музыкантов из Луганской народной Республики, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Краснодарского края, Красноярского края, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга.

Конкурс пройдет по семи номинациям: «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Классическая шестиструнная гитара», «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов». Оркестры народных инструментов участвуют в конкурсе впервые. Председатель жюри в номинации «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов», заведующий кафедрой музыкального образования Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор Евгений Николаевич Прасолов: «Сегодня конкурс «Созвездие Жигулей» продолжает свою важную миссию – поддерживает молодых музыкантов, совершенствует их мастерство, помогает найти свое место в мире искусства, развивает профессиональные и дружеские связи».

В этом году состав жюри обновился наполовину. В него вошли выдающиеся музыканты из 7 регионов России – Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Уфы. Среди них – заслуженные артисты России, Самарской области и Башкортостана, заслуженные работники культуры России и Самарской области, кандидаты педагогических наук, композиторы, дирижеры, некоторые из них – лауреаты конкурсов «Созвездие Жигулей» прежних лет.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса пройдет 25 ноября в Самарском музыкальном училище им. Д. Г. Шаталова. Жители Самарской области смогу увидеть  телеверсию итогового концерта победителей в эфире ГТРК «Самара».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
102
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
179
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
352
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
320
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1645
Весь список