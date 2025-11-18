В Самарской области пройдет XV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие Жигулей»

75

21 ноября, в 18:00, в Самарской государственной филармонии состоится открытие XV Всероссийского конкурса молодых музыкантов – исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей».

Конкурс «Созвездие Жигулей» впервые прошел в Самарской области в 1993 году и носит имя выдающегося музыканта, заслуженного работника культуры РСФСР Дмитрия Георгиевича Шаталова. На протяжении ряда лет Дмитрий Георгиевич возглавлял Куйбышевское музыкальное училище. В этом году музыкальная общественность Самарского региона и России встречает 110-летие со дня рождения Шаталова. Баянную школу талантливого исполнителя и педагога сегодня продолжают его ученики. «Шаталов воспитал немало музыкантов российского масштаба, – рассказал художественный руководитель конкурса, почетный профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов, лауреат губернской премии в области культуры Виталий Палладьевич Максимов. – Представители педагогической школы Д.Г. Шаталова сегодня работают в высших учебных заведениях и филармониях Самары, Воронежа, Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Казахстана и многих других регионах и странах СНГ. А мы продолжаем развивать традиции выдающегося музыканта и наставника».

«Созвездие Жигулей» поддерживает правительство Самарской области как один из приоритетных творческих проектов для одаренной молодежи. Организаторы конкурса находят и поддерживают молодых музыкантов-народников, помогают им закрепиться в профессии в первую очередь в Самарской области.

Среди участников конкурса – 495 талантливых юных музыкантов из Луганской народной Республики, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Краснодарского края, Красноярского края, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга.

Конкурс пройдет по семи номинациям: «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Классическая шестиструнная гитара», «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов». Оркестры народных инструментов участвуют в конкурсе впервые. Председатель жюри в номинации «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов», заведующий кафедрой музыкального образования Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор Евгений Николаевич Прасолов: «Сегодня конкурс «Созвездие Жигулей» продолжает свою важную миссию – поддерживает молодых музыкантов, совершенствует их мастерство, помогает найти свое место в мире искусства, развивает профессиональные и дружеские связи».

В этом году состав жюри обновился наполовину. В него вошли выдающиеся музыканты из 7 регионов России – Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Уфы. Среди них – заслуженные артисты России, Самарской области и Башкортостана, заслуженные работники культуры России и Самарской области, кандидаты педагогических наук, композиторы, дирижеры, некоторые из них – лауреаты конкурсов «Созвездие Жигулей» прежних лет.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса пройдет 25 ноября в Самарском музыкальном училище им. Д. Г. Шаталова. Жители Самарской области смогу увидеть телеверсию итогового концерта победителей в эфире ГТРК «Самара».