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В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»

10 июля 2025 14:15
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В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»

В июле 2025 года стартовал уникальный конкурс для авторов и исполнителей песен «Звутера» – участниками конкурса могут стать участники СВО, члены их семей, вынужденные переселенцы, а также граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Финалисты запишут свои песни на профессиональной студии, примут участие в съемках на ТВ, и выступят на большом гала-концерте. Лучшие работы будут выложены на все известные музыкальные сервисы.

Цель проекта – создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от медицинских экспертов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на территории России. Участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе.

Приме заявок открыт на сайте звутера.рф. Здесь же можно познакомиться с правилами и положением конкурса.
 Заявки можно отправить до 30 ноября 2025 года. До этой даты будут организованы мастер-классы, консультации в формате видеолекций от экспертов проекта.

Номинации конкурса:
 - для участников до 18 лет - лучшая песня;
 - для участников старше 18 лет - лучшая музыка, лучшая песня, лучший текст.
 Финалистов конкурса ждут очные мастер-классы и запись песен в профессиональной студии в Тольятти. Гала-концерт конкурса пройдет в муниципальном автономном учреждении КЦ «Автоград» – одном из самых больших культурных центров Поволжья. Все финалисты примут участие в записи телепередачи на ГТРК Самара. 

Эксперты конкурса:
 - Михаил Андреев - заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта «Звутера»

- Владимир Салтаев, эксперт Венской академии пения, вокальный педагог звёзд российской эстрады, главный вокальный эксперт проекта «Звутера».

- Дмитрий Марфин, российский киноактёр, коуч звёзд российской эстрады по актерскому мастерству.

- Максим Вастьянов, врач - невролог, психиатр, автор песен, лауреат конкурсов «Автора!» и «Родники».

Владимир Вастьянов, автор и руководитель проекта «Звутера», шоумен, вокалист, поэт и композитор, победитель национального проекта «Родники» Олега Газманова, лауреат международного конкурса русской песни «Автора» продюсерского центра Игоря Матвиенко, директор и продюсер популярного в Поволжье ВИА «Санитары»: «Вместе мы можем многое, и я уверен, что наш проект станет ярким примером того, как музыка и песня могут объединить людей, помочь нашим героям поделиться своими чувствами и найти силу и уверенность в себе».

Михаил Андреев, заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта «Звутера»: «Мы готовы сделать этот проект особенным, наполнить его теплотой, искренностью и любовью к музыке и песне. Ведь они – универсальный язык, который объединяет сердца, дарит радость и исцеление. Давайте вместе поможем нашим героям и их семьям найти гармонию через творчество и самовыражение».

 

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