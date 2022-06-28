В Самарской области пройдет джазовый лагерь Moving Club Camp

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8 по 10 июля на территории загородного комплекса «Циолковский» пройдет джазовый лагерь Moving Club Camp.



В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области. На протяжении трех дней ребят ждут групповые занятия, персональные консультации и творческие встречи с лучшими экспертами российского джазового сообщества.



10 июля, в последний день лагеря, пройдет джазовый фестиваль, где хедлайнером выступит квинтет народного артиста Игоря Бутмана.



Также на сцену выйдут: Квартет Анатолия Осипова, Трио Владимира Нестеренко, Трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации. Получить билет можно на официальном сайте: https://samarajazz.ru/jazzcampfest

Проведение летнего джазового лагеря и фестиваля стало возможным благодаря председателю ДМГОО “Клуб “Движение” Денису Рыбакову. В прошлом году он представил проект Moving Club Camp на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Вкусный джаз" арт-кластера "Таврида".

Идея получила поддержку и финансирование в размере 1,1 млн рублей.



Также фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области и Министерства Культуры Самарской области.

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