В Самарской области появятся шесть новых кинотеатров

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По итогам конкурса Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых и средних городах страны финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 93 организации из 36 российских регионов. В Самарской области новые пространства появятся по одному в Красноармейском, Волжском, Борском, Кинельском районах и два в Похвистневе. На эти цели из федерального бюджета выделят 54 млн рублей.



Как отметили в областном Минкульте, благодаря национальному проекту "Культура" по всей губернии открывают модернизированные кинозалы с современной цифровой техникой, новыми экранами и креслами. Так жители сел смотрят новинки кино на большом экране наравне с жителями мегаполисов. А молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать кинозалы по "Пушкинской карте".



Основная цель проекта Фонда кино - возрождение кинопоказа на селе и в малых городах, пишет Сова.