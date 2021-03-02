В Самарской области не будут проводить фестиваль «Рок над Волгой» в 2021 году

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В 2020 году концерт также пришлось отменить из-за коронавируса.

В Самарской области хотят возродить фестиваль "Рок над Волгой", но в 20201 году сделать это вряд ли получится. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона пояснил, что в этом году фестиваль не будут проводить из-за пандемии. Заключать контракты со знаменитостями необходимо заранее, в то время, как эпидемиологическая ситуация в региона пока этом не способствует. Провести "Рок над Волгой" хотят уже в следующем, 2022 году.

Фестиваль в свое время проходил под Самарой каждый год, а именно - с 2009 по 2013 годы в поле. В прошлом вынужденно отменили. Были сорваны выступления групп "Би-2", "Сплин", "Мумий Тролль", а также сет Земфиры, пишет ПроГородСамара.