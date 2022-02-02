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В Самарской области эксперты приступили к оценке спектаклей окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

2 февраля 2022 12:41
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В Самарской области эксперты приступили к оценке спектаклей окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В окружном этапе проекта участвуют 28 коллективов Приволжского федерального округа. 

В каждом регионе округа прошли региональные этапы и выбраны победители, теперь эксперты составят рейтинги видеоверсий спектаклей, на основании которых состоится итоговое голосование жюри для определения победителей округа. Постановки уже опубликованы на сайте проекта театральноеприволжье.рф и доступны для свободного просмотра. Участники представили широкое разнообразие жанров - зрители могут увидеть интерпретации классиков отечественной литературы и современные театральные постановки в исполнении молодежных и детских коллективов.

«Конкурс «Театрально Приволжье» растет, выходит на новый, более профессиональный уровень. Несмотря на то, что профессиональные коллективы не имеют право принимать участие в этом конкурсе. Очень хорошо, что правительство Самарской области поддерживает наше участие. Мы не первый раз принимаем участие. Всегда пытаемся находиться в тройке лидеров, что говорит не только о том, что Самарская земля полна талантами, но и то, что руководство региона обращает внимание на развитие театрального движения в детской и молодёжной среде. При экспертной оценке работ жюри приходится отсматривать большое количество спектаклей, номинаций, находить общее решение. Это довольно-таки непросто в связи с тем, что конкурс разножанровый. Нет определенных критериев «драматический театр», «музыкальный театр», «театр кукол» - приходится смотреть на общий конструктор спектакля: как это сделано, как это снято, какая мысль заложена, драматургия, на каком уровне сценография, как работают артисты-непрофессионалы. При этом важно ничего не упустить», - поделился мнением председатель регионального экспертного жюри, заведующий кафедрой театральной режиссуры, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры Александр Мальцев.

Напомним, что Самарскую область представят Образцовый театр кукол «Росток» МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» в номинации «Лучший детский спектакль» со спектаклем «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова и Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр МАУК «Городский Дом культуры г.о. Кинель в номинации «Лучший молодежный спектакль» со спектаклем «Зима» по пьесе Е. Гришковца. 

Также в региональном этапе в номинации «Лучший детский спектакль» «Лучшей режиссерской работой» признана постановка «Я-Маугли!» по мотивам повести Р. Киплинга Образцового учебного театра «Муравейник» МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств» м.р. Приволжский, режиссеры Алена Титаренко и Илья Адияков. «Лучшим актёром» стал Иван Азаров в спектакле «Как Кондрат царем хотел стать» Детского народного театрального коллектива «Смешные непоседы» МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Кошкинский. «Лучшая актриса» - Светлана Терещенкова в спектакле по пьесе Екатерины Ткачевой «Здравствуй, Маша!» Студии эстетического развития «Крылья» МАУ «Культурно-досугового центра «Буревестник г.о. Тольятти. В номинации «Лучший молодежный спектакль» «Лучшей режиссерской работой» признана работа Владимира Логинова в постановке «Зима» по пьесе Е. Гришковца Народного самодеятельного коллектива Кинельского Экспериментального Театра. «Лучший актёр» - Дмитрий Филипповский в спектакле «Вот так жили-были!» по мотивам русской народной сказки «Машенька и Медведь» Образцового учебного театра «На ладони» МБОУ ДО «Детская школа искусств» «Лира» г.о. Новокуйбышевск. «Лучшая актриса» - Дарья Захарова в мистически-философском спектакле «Шкаф» по пьесе В. Леванова Театра-студии «Резонатор Шумана» МАУК «Центр культурного развития» г.о. Кинель. 

Всего в региональном этапе фестиваля приняли участие 52 коллектива из муниципалитетов Самарской области. 

Победители заключительного этапа окружного фестиваля – детская и молодёжная студии получат гранты на новые спектакли. Также жюри отметит лучших режиссеров, актёров и актрис конкурса.

Эксперты фестиваля составят рейтинги видеоверсий постановок по пяти номинациям, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Имена победителей окружного фестиваля назовут 27 марта, во Всемирный день театра.

Фестиваль проводится с 2019 года и был создан с целью развития в регионах активной театральной среды, театрального искусства среди детей и молодежи и повышения уровня их творческой деятельности. Конкурс проводится в пяти номинациях: лучший молодежный и детский спектакль, лучшая режиссерская работа, лучший актер и актриса, за денежные гранты в размере 200 000, 150 000 и 100 000 рублей на постановку нового театрального спектакля. Всего в сезоне 2020-2021 гг. участие в Фестивале приняли 416 театральных коллективов из всех регионов ПФО, а количество актеров, принявших участие в конкурсных постановках около 5 тыс. человек.

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