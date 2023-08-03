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В Самарской области будут работать российские кинематографисты

3 августа 2023 12:10
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в Самарской области будут работать российские кинематографисты

С 4 по 7 августа, в рамках проекта «Кинорегион Самара» в Самарской области будут работать российские кинематографисты. Задача - найти подходящие локации для проведения съемок в нашем городе. В рамках выездной сессии пройдет локейшн-тур, который поможет познакомиться продюсерам ведущих кинокомпаний и киностудий России с Самарской областью, как с возможной площадкой для организации будущих киносъемок.

Проект призван повысить интерес кинопроизводителей в Самарскую область, популяризировать ее культурное наследие, прокачать творческие возможности региональных кинематографистов.

Участники выездной сессии посетят площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета, площадь Славы. Кроме того, гостей города ожидает прогулка по новой набережной, обзорная экскурсия по речному вокзалу и старой набережной. Также  состоится визит вТольятти на завод Автоваз, посещение живописного села Ширяево с его музеем Репина и ширяевскими штольнями.

По итогам сессия будет создан презентационный фильм о возможных локациях для проведения съемок на территории Самарской области.

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